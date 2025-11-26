Prima pagină » Actualitate » Care este cel mai mare oraș din lume, de fapt. Tokyo este pe locul trei

26 nov. 2025, 11:13, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Iată care este cel mai mare oraș din lume, de fapt, cu 41,9 milioane de locuitori. Tokyo este pe locul trei.

Un nou raport al Națiunilor Unite a constatat Jakarta, capitala Indoneziei, este cel mai mare oraș din lume, cu 41,9 milioane de locuitori, urmată de Dhaka din Bangladesh, cu 36,6 milioane.

Jakarta, un oraș de coastă situat la o altitudine joasă în vestul insulei dens populate Java, a urcat de pe locul doi pentru a înlocui Tokyo, care fusese numit cel mai mare oraș din lume în cea mai recentă evaluare a ONU, publicată în anul 2000.

Populația relativ constantă a capitalei japoneze, de 33,4 milioane, a făcut ca aceasta cadă pe locul trei, după capitala dens populată a Bangladeshului, Dhaka, care a urcat pe locul doi de pe locul nouă și se preconizează va deveni cel mai mare oraș din lume până în 2050.

Raportul World Urbanization Prospects 2025, elaborat de Departamentul pentru Afaceri Economice și Sociale al Națiunilor Unite, a constatat, de asemenea, numărul megaorașelor – zone urbane cu peste 10 milioane de locuitori – a crescut la 33, de patru ori mai mult decât cele opt megaorașe care existau la nivel mondial în 1975.

Asia găzduiește 19 din cele 33 de megaorașe ale lumii și nouă din primele 10. Pe lângă Jakarta, Dhaka și Tokyo, celelalte orașe asiatice din primele 10 sunt: ​​New Delhi, India (30,2 milioane); Shanghai, China (29,6 milioane); Guangzhou, China (27,6 milioane); Manila, Filipine (24,7 milioane); Kolkata, India (22,5 milioane); și Seul, Coreea de Sud (22,5 milioane).

Cu o populație de 32 de milioane de locuitori, Cairo din Egipt este singurul oraș din top 10 care se află în afara Asiei, potrivit ONU.

Sao Paulo din Brazilia, cu 18,9 milioane de locuitori, este cel mai mare oraș din America, în timp ce Lagos din Nigeria a crescut și el rapid, devenind cel mai mare oraș din Africa Subsahariană, scrie aljazeera.com

Jakarta se confruntă cu probleme din cauza creșterii nivelului mării. Se estimează până la un sfert din oraș ar putea fi sub ape până în 2050.

Problema este atât de gravă încât guvernul Indoneziei construiește o nouă capitală special construită în Nusantara, în provincia Kalimantan de Est a insulei Borneo. Totuși, deși oficialii și clădirile parlamentare ale orașului vor avea o nouă casă, ONU estimează încă 10 milioane de oameni vor locui în Jakarta până în 2050.

Populația în creștere a orașului va trebui se confrunte și cu îngrijorări legate de inegalitate și accesibilitate, care au determinat mii de oameni iasă pe străzile orașului indonezian la începutul acestui an, reflectând furia crescândă față de condițiile lucrătorilor cu venituri mici, inclusiv cei care fac ridesharing pe motociclete și livrează prin intermediul aplicațiilor.

