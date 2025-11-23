Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere pe final de 2025. Costă doar 8.000€

Un apartament cu două camere „foarte spaţioase”, decomandat, cu o suprafaţă utilă 52 mp și balcon, construit după Marele Cutremur în 1978 este scos la vânzare în Zimnicea, orașul devastat de seism în 1977. Deci, se presupune că ar respecta noilor standarde de construție impuse de Ceaușescu după sinistru. Prețul nu este prohibitiv nici pentru un român care trage pentru un salariu minim pe economie, 8.000 de euro.

Bloc monolit lângă Magistrală, subliniază proprietarul. Este de presupus că s-ar mai putea negocia…deși posesorul cere banii în mână.

Prețul este în raport cu starea imobilului la momentul perfectării vânzării, este fix și este achitabil integral doar prin efectuarea unei singure tranzacții de plată.

Recomandarea autorului: Cel mai periculos oraș din România. Este considerat printre cele mai primejdioase localități din întreaga lume