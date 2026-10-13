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Care este cel mai vândut produs în magazinele Kaufland din România, în anul 2026. Nu este, însă, și cel mai sănătos

Care este cel mai vândut produs în magazinele Kaufland din România, în anul 2026. Nu este, însă, și cel mai sănătos
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Care este cel mai vândut produs în magazinele Kaufland din România, în anul 2026. Nu este, însă, și cel mai sănătos.

Care este cel mai vândut produs în magazinele Kaufland din România, în anul 2026

Deși nu există un comunicat oficial unic al rețelei Kaufland România care să desemneze un singur produs drept „cel mai vândut din tot magazinul” în 2026, în funcție de categorii, date de consum și rapoarte de retail, primele poziții în clasamentul vânzărilor sunt ocupate de pâine și produsele de brutărie proprie (chifle, pâine proaspătă coaptă în magazin etc).

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În zona de mâncare preparată (popularul Kaufland Grill), puiul rotisat și micii românești sunt în mod obișnuit cele mai vândute produse din oferta de preparate calde.

De ce domină aceste produse?

Puiul la rotisor și mititeii sunt foarte populare deoarece formatul Kaufland Grill a fost integrat strategic în aproape toate cele 200 de magazine din România și au devenit o opțiune foarte la îndemână și ieftină pentru prânz sau mese rapide.

De asemenea, mărcile proprii K-Classic și Vreau din România sunt recunoscute istoric pentru raportul calitate-preț.

Mai mult, linia Vreau din România capitalizează pe apetitul consumatorilor români pentru alimente locale și acoperă o cotă masivă din lactatele, mezelurile și ingredientele de bază cumpărate zilnic.

Alte elemente interesante ar fi că, cea mai rulată categorie alimentară este cea de carne proaspătă, brand K-Purland / Raftul românesc și cel mai vândut brand de volum este K-Classic (alimente de bază: ulei, zahăr, făină).

Afacerile Kaufland în România

Kaufland România a înregistrat o evoluție financiară solidă, depășind pentru prima dată borna istorică de 20 de miliarde de lei cifră de afaceri.

Compania, controlată de grupul german Schwarz, își menține poziția de lider pe segmentul hipermarketurilor din România, deși anul fiscal 2025 a adus o presiune semnificativă asupra marjei de profit din cauza creșterii costurilor operaționale și a investițiilor.

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