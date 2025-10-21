Prima pagină » Actualitate » Care este prețul unui detector de gaze. Sumă mică pentru cât de mult ajutor aduce

21 oct. 2025, 20:51, Actualitate
Incidentele din ultima vreme legate de scurgerile de gaze au determinat autoritățile să reamintească o regulă esențială pentru siguranța locuințelor: fiecare apartament care folosește gaze naturale trebuie să aibă în dotare un detector automat de gaze. Deși această obligativitate există de mulți ani, unii români nu au instalat încă un astfel de sistem, deși costurile sunt reduse comparativ cu riscurile pe care le previne.

Detectorul de gaze – o veche obligație

Obligativitatea montării detectoarelor automate de gaze a fost introdusă încă din 2004, iar din decembrie 2015, printr-un ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), s-a extins și la instalațiile interioare deja existente. Cu alte cuvinte, toți consumatorii de gaze naturale – fie că au aragaz, centrală termică sau alte aparate pe gaz – trebuie să monteze detectoare, în special în încăperile închise cu geamuri de tip termopan sau securizat, mai groase de 4 mm.

Lipsa unui astfel de dispozitiv poate avea consecințe: amenzi consistente sau chiar întreruperea alimentării cu gaze, dacă în cadrul reviziilor periodice se constată absența detectorului. Specialiștii atrag atenția că instalarea senzorilor nu trebuie făcută pe cont propriu.

„Montarea senzorului de gaze trebuie să fie realizată doar de un operator economic sau o firmă autorizată ANRE”, explică Andrei Biriș, purtător de cuvânt al ISU „Avram Iancu” Cluj. El mai precizează că rolul senzorului este crucial: „În cazul în care sunt scăpări de gaze, senzorul va emite zgomote puternice și va opri automat alimentarea cu gaze. În acest fel este redus riscul de producere a unui incident.”

Totodată, Biriș amintește că detectoarele de gaze nu trebuie confundate cu cele de fum, care avertizează locatarii în cazul unui incendiu. „Sunetul emis avertizează locatarii în cazul unui foc în locuință, oferind posibilitatea să se evacueze cât mai timpuriu și a nu se expune pericolelor”, a mai transmis acesta.

Ce preț are un detector de gaze

Prețurile pentru detectoarele de gaze variază în funcție de model, precizie și sistemul de siguranță inclus. Potrivit ofertelor actuale, un kit complet de detecție, care conține senzorul, electrovalva de gaz (3/4) și instalarea efectivă, costă aproximativ 450 de lei.

