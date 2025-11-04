Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc sau la curte. AMENZI drastice pentru cine tulbură liniștea

Cu mici excepții, și toamna lui 2025 a fost una frumoasă, cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului. Profitând de vremea blândă, mulți proprietari mai bat un cui, taie lemne sau își folosesc flexul pentru diferite treburi casnice. Însă, oricât de urgente ar părea lucrările, legea spune că orele de liniște trebuie respectate.

Și se respectă indiferent dacă vorbim de locatari la bloc sau la curte.

Care este intervalul de liniște în 2025

Cine nu respectă prevederile legale privind liniștea publică riscă amenzi consistente, pe lângă stricarea relațiilor cu vecinii.

În România, orele de liniște sunt „protejate” prin lege – astfel, conform normelor stabilite, programul oficial pentru odihnă care trebuie respectat de toți cetățenii este 22:00 – 8:00. Această perioadă este considerată odihnă nocturnă.

În acest interval de timp, orice activitate care poate provoca zgomot, de la tăierea lemnelor și/sau folosirea uneltelor electrice până la diverse lucrări de/în construcții, este strict interzisă.

Pe lângă asta, trebuie spus că anumite localități au impus și un interval de liniște pe timpul zilei, care de regulă este între 14:00 și 17:00. Chiar dacă nu peste tot este același program, în multe zone autoritățile locale impun respectarea acestui interval orar pentru a proteja confortul locuitorilor.

Cât este amenda pentru tulburarea liniștii

Cine nu respectă orele de liniște riscă să primească amenzi drastice, care încep de la 500 de lei. Maximul stabilit de lege este de 1.500 de lei, sancțiune aplicată în funcție de gravitatea situației și de reacția autorităților.

De asemenea, vecinii deranjați de zgomot pot chema Poliția Locală. De cele mai multe ori, oamenii legii vin prompt și verifică plângerile în cauză.

Legea prezentă nu face nicio diferență între bloc și casă – amendă primește orice proprietar, indiferent dacă stă într-un apartament sau o curte. Așadar, chiar la sate, unde activitățile gospodărești sunt zilnice și necesare, trebuie respectate orele de liniște.

De cele mai multe, pentru a evita discuțiile neplăcute cu vecinii, o comunicare deschisă ajută enorm.

