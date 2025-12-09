Care este stagiul minim de cotizare pentru pensie, acum, la final de 2025

Pentru românii care se apropie de vârsta pensionării, una dintre cele mai importante întrebări se referă la câți ani trebuie să lucreze pentru a avea dreptul la pensie. În 2025, regulile privind stagiul minim de cotizare și pensia minima garantată sunt actualizate și prevăd condiții clare.

Potrivit reglementărilor actuale, stagiul minim de cotizare contributiv necesar pentru a beneficia de pensia de limită de vârstă este de 15 ani, pentru femei și pentru bărbați.

De cealaltă parte însă, pentru a beneficia de pensie „completă”, adică un stagiu standard de cotizare pentru a avea o pensie calculată la un nivel mai consistent, legea prevede un stagiu complet de 35 de ani.

Astfel, dacă ai un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani, ai dreptul la pensia minimă garantată. În 2025, această pensie minimă este stabilită la suma de 1.281 de lei.

În cazul în care nu ai atins stagiul minim de cotizare, legea din 2025 îți permite să cumperi vechime retroactivă, însă cu limitări. Poți să cumperi maximum 6 ani de vechime, plătind o contribuție lunară minimă.

Contribuția minimă lunară pentru vechime se calculează ca 25% din salariul minim brut pe economie. În anul 2025, salariul minim brut este 4.050 lei, fapt care înseamnă o contribuție lunară de 1.012,50 lei pentru fiecare lună cumpărată, scrie Playtech.ro.

Prin urmare, dacă vrei să completezi vechimea pentru a atinge stagiul minim, se poate, dar costul poate fi semnificativ.

Stagiul complet de cotizare, adică cel de 35 de ani, este important dacă vrei o pensie calculată pe baza unei vechimi lungi.

Totodată, nu toate perioadele de viață sunt contributive, iar unele sunt “asimilate”: spre exemplu, perioade de studii universitare, sub anumite condiții, și pot fi recunoscute ca stagiu de cotizare, fapt care ajută la completarea vechimii.

Cei care au depășit 25 de ani de cotizare trebuie să știe că există posibilitatea obținerii unor „puncte de stabilitate”, ce pot influența pozitiv cuantumul pensiei finale.

