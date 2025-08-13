Care sunt cele mai populare destinaţii din Europa preferate de români pentru vacanţa de Sfânta Maria

Pentru minivacanța de Sfânta Maria, Paris, Roma, Milano, Bruxelles şi Londra sunt cele mai căutate oraşe din Europa. Iar în ce privește țările, turiștii români preferă Italia, Spania, Germania, Franţa şi Grecia, potrivit unui tur-operator online.

„Pentru această mini-vacanţă, cele mai căutate oraşe sunt Paris, Roma, Milano, Bruxelles şi Londra, deja cunoscute drept destinaţii perfecte pentru city break-uri. De altfel, în ceea ce priveşte ţările, preferinţele rămân constante, cu Italia, Spania, Germania, Franţa şi Grecia în frunte. Este o perioadă în care românii aleg cu precădere locuri în care ştiu la ce să se aştepte, fie că este vorba de cultură, gastronomie sau infrastructură turistică„, se arată în comunicatul Vola.ro.

În contextul măsurilor bugetare și al creșterii TVA, românii își planifică vacanța de Sfânta Maria cu o atenție sporită în ce privește cheltuielile, analizând din timp ofertele și comparand opțiunile pentru a găsi cel mai bun raport calitate-preț.

Prin urmare, chiar și în plin sezon, există opțiuni accesibile de zbor, precum Manchester, Roma, Viena, Milano, Nuremberg, Memmingen sau Cracovia, oraşe ce pot fi vizitate cu mai puţin de 60 de euro dus-întors.

Conform agenției de turism online, o treime dintre rezervări sunt planificate, în medie, cu 30-60 de zile înainte de plecare ceea ce confirmă o tendință clară de organizare din timp pentru vacanța din 15 august.

Prețul mediu al unui bilet de avion este 164 de euro, în scădere cu 14% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024.

Astfel, se observă o reducere semnificativă în cererea pentru servicii suplimentare. Comparativ cu anul trecut, solicitările pentru bagajele de mână au scăzut cu 6%, iar cele pentru bagajele de cală cu 18%.

Vola oferă o gamă completă de servicii de turism pentru persoane fizice și companii, chiar și rezervări de bilete de avion pe site sau în aplicația GoVola, opţiuni de bilete rambursabile, hoteluri, vacanţe, asigurări de călătorie. În ultimii ani, compania s-a concentrat pe dezvoltarea unor servicii fintech inovatoare, menite să protejeze clienții de incertitudinea călătoriilor.

