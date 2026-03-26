Care sunt cerințele milionarilor pentru avioanele private. La ce prețuri se ridică exigențele acestora

Adesea, milionarii cer în avioanele private anumite obiecte care nu sunt disponibile pe piața obișnuită, dar care au prețuri pe măsură.

De cele mai multe ori, design-ul interior al avioanelor de lux pentru cei bogați prezintă detalii care nu sunt accesibile oamenilor de rând. Aurora Saboir, expertă în domeniu, a explicat ce design de lux preferă clienții ei, relatează DailyMail.

În vârstă de 35 de ani, Saboir a studiat atent ingineria industrială și a creat în trecut mobilă, până să ajungă unul dintre cei mai cunoscuți designeri din acest segment de lux.

Ea a dezvăluit și cerințele celor mai bogați clienți pe care îi are, dar și cât costă acele elemente de design.

Ce obiecte de lux cer milionarii în avioanele private

Cei mai bogați clienți pe care îi are Saboir vin din SUA și Orientul Mijlociu, de la oameni de afaceri, la familii mari.

„Pentru avioane de dimensiune medie cumpărate la mâna a 2-a, renovarea poate costa între 1 milion și 2.5 milioane de euro”, a dezvăluit Saboir. „Pentru avioanele noi, interiorul reprezintă, de obicei, aproximativ 30% din prețul de achiziție.”

„Așadar, dacă un avion privat nou costă 80 de milioane de euro, personalizarea ajunge, în realitate, la 15–20 de milioane de euro, pentru că vorbim de aeronave ultra-personalizate”, a dezvăluit Saboir.

Costurile depind mult și de dimensiunile avionului. Amenajarea unui Boeing Business Jet, utilizat frecvent de clienți din Orientul Mijlociu, poate ajunge „oriunde între 40 și 50–60 de milioane de euro, în funcție de cât de extravagant trebuie să fie rezultatul final.”

Interiorul unui avion privat este limitat, iar costurile mari sunt pentru o suprafață mică. „Singura limită e dimensiunea și geometria avionului. Dar în interiorul acestor limite putem merge destul de departe”, susține Saboir.

Detaliile cerute de clienții bogați în avioanele private

Dacă un client pune accent pe „tehnologie și inovație”, Saboir cercetează cele mai noi ecrane și modul în care acestea pot fi integrate.

Pentru alți clienți, prioritatea e odihna la bordul avionului. Atunci, Saboir pune accentul pe confort.

„Atunci vom avea saltele realizate la comandă, opțiuni complete de întunecarea zonei, sisteme avansate de anulare a zgomotului. Tot ce ține de obiectivul final”, a continuat designerul.

Recomandările autorului: