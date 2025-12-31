Prima pagină » Actualitate » Carmen Trandafir despre gelozia în cuplu. ”Mai mult din partea mea la începutul relației”

Carmen Trandafir despre gelozia în cuplu. ”Mai mult din partea mea la începutul relației”

31 dec. 2025, 13:30, Actualitate
Carmen Trandafir despre gelozia în cuplu. ”Mai mult din partea mea la începutul relației”
Galerie Foto 16
Carmen Trandafir despre gelozia în cuplu

Cântăreața Carmen Trandafir, în vârstă de 50 de ani, a făcut mărturisiri legate de gelozia în cuplu. ”Mai mult din partea mea la începutul relației” , a afirmat artista.

Carmen Trandafir formează o familie cu jurnalistul Emil Grădinescu. Cei doi au făcut nuntă în august 2011 și au împreună o fată, Ana.

Artista a vorbit despre gelozia în cuplu în cadrul unui interviu pentru revista Viva. Aceasta a mărturisit că la începutul relației cu Emil Grădinescu ea era cea geloasă.

Carmen Trandafir despre gelozia în cuplu. ”Iar eu, pasională fiind din fire, da, recunosc, eram cea geloasă”

”A existat gelozie mai mult din partea mea la începutul relației. Cred că e normal atunci când nici nu ai ajuns să cunoști bine partenerul, când pasiunea este la cote maxime, iar eu, pasională fiind din fire, da, recunosc, eram cea geloasă. Emil nu prea e. Sau e mai înțelept și trăirile lui sunt interioare”, a declarat Carmen Trandafir.

Despre certurile în cuplu, artista a spus:

”După ce ne-am căsătorit, am avut o perioadă de câteva săptămâni în care ne suspectam unul pe celălalt că actul acela de căsătorie (de care eu m-am tot ferit) ne-ar fi schimbat. Bineînțeles că nu era nimic altceva decât de obicei, doar că, în mintea noastră sensibilă, dădeam vina pe noul statut. Într-o ceartă cedăm amândoi, pe rând. Dacă greșește mai tare unul dintre noi, recunoaștem și ne cerem iertare”.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE SRI revine în forţă cu un mesaj original de Anul Nou: „Norocul ni-l mai facem şi cu mâinile noastre”. Românii le-au urat şi ei ce-au putut
13:34
SRI revine în forţă cu un mesaj original de Anul Nou: „Norocul ni-l mai facem şi cu mâinile noastre”. Românii le-au urat şi ei ce-au putut
TRANSPORT STB introduce în noaptea de Revelion o linie importantă de autobuz. Care sunt liniile de transport disponibile în noaptea dintre ani
13:27
STB introduce în noaptea de Revelion o linie importantă de autobuz. Care sunt liniile de transport disponibile în noaptea dintre ani
ACTUALITATE Nu lăsaţi cumpărăturile pe ultima sută de metri! În ajunul Anului Nou, magazinele se închid mai devreme
13:06
Nu lăsaţi cumpărăturile pe ultima sută de metri! În ajunul Anului Nou, magazinele se închid mai devreme
ACTUALITATE Carmen Barcan dezvăluie meniul perfect de Revelion. Cum mănânci gustos fără să te îngrași: „Eu recomand…”
12:38
Carmen Barcan dezvăluie meniul perfect de Revelion. Cum mănânci gustos fără să te îngrași: „Eu recomand…”
DECIZIE Bolojan scutește festivalurile, filmele și concertele de timbrul Crucii Roșii, dar menține taxa pentru evenimente sportive
12:38
Bolojan scutește festivalurile, filmele și concertele de timbrul Crucii Roșii, dar menține taxa pentru evenimente sportive
Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Digi24
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
Cancan.ro
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Adevarul
Capcana celui mai amplu experiment demografic: cum a modelat China o generație care nu mai vrea copii
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Click
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
Digi24
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina. Zelenski: E o premieră
Cancan.ro
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Vitamina C ajută sau nu la prevenirea răcelii?
NEWS ALERT Maia Sandu a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph pentru apărarea democrației și rezistența în fața Rusiei
13:30
Maia Sandu a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph pentru apărarea democrației și rezistența în fața Rusiei
ULTIMA ORĂ În prag de An Nou, Bolojan s-a trezit cu artiştii pe cap. Dar nu să-i cânte, ci să protesteze pentru că îi trimite după banii din drepturile de autor
12:37
În prag de An Nou, Bolojan s-a trezit cu artiştii pe cap. Dar nu să-i cânte, ci să protesteze pentru că îi trimite după banii din drepturile de autor
FLASH NEWS Eurostar reia serviciile în Tunelul Canalului Mânecii. Călătorii sunt avertizați că e posibil să existe întârzieri și anulări de ultim moment
12:31
Eurostar reia serviciile în Tunelul Canalului Mânecii. Călătorii sunt avertizați că e posibil să existe întârzieri și anulări de ultim moment
DEZVĂLUIRI The Welt: Europa discută în secret să trimită până la 15.000 de soldați care să supravegheze un eventual armistițiu în Ucraina. „Monitorizarea va fi asigurată și de statele vecine”
12:27
The Welt: Europa discută în secret să trimită până la 15.000 de soldați care să supravegheze un eventual armistițiu în Ucraina. „Monitorizarea va fi asigurată și de statele vecine”

Cele mai noi