Carmen Trandafir despre gelozia în cuplu. ”Mai mult din partea mea la începutul relației”

Cântăreața Carmen Trandafir, în vârstă de 50 de ani, a făcut mărturisiri legate de gelozia în cuplu. ”Mai mult din partea mea la începutul relației” , a afirmat artista.



Carmen Trandafir formează o familie cu jurnalistul Emil Grădinescu. Cei doi au făcut nuntă în august 2011 și au împreună o fată, Ana.

Artista a vorbit despre gelozia în cuplu în cadrul unui interviu pentru revista Viva. Aceasta a mărturisit că la începutul relației cu Emil Grădinescu ea era cea geloasă.

Carmen Trandafir despre gelozia în cuplu. ”Iar eu, pasională fiind din fire, da, recunosc, eram cea geloasă”

”A existat gelozie mai mult din partea mea la începutul relației. Cred că e normal atunci când nici nu ai ajuns să cunoști bine partenerul, când pasiunea este la cote maxime, iar eu, pasională fiind din fire, da, recunosc, eram cea geloasă. Emil nu prea e. Sau e mai înțelept și trăirile lui sunt interioare”, a declarat Carmen Trandafir.

Despre certurile în cuplu, artista a spus:

”După ce ne-am căsătorit, am avut o perioadă de câteva săptămâni în care ne suspectam unul pe celălalt că actul acela de căsătorie (de care eu m-am tot ferit) ne-ar fi schimbat. Bineînțeles că nu era nimic altceva decât de obicei, doar că, în mintea noastră sensibilă, dădeam vina pe noul statut. Într-o ceartă cedăm amândoi, pe rând. Dacă greșește mai tare unul dintre noi, recunoaștem și ne cerem iertare”.