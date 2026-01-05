Prima pagină » Actualitate » Cartierele din România în care se află cele mai scumpe locuințe, la începutul lui 2026. Zonele în care plătești aproape 5.000 de euro/m² util

05 ian. 2026, 12:47, Actualitate
În acest articol se găsește un top al cartierelor din România în care se află cele mai scumpe locuințe, la începutul lui 2026. Așa cum au arătat datele din decembrie 2025, există și zone în care plătești aproape 5.000 de euro per metrul pătrat util. Capitala se menține pe o poziție fruntașă în clasament, fiind urmată de Cluj-Napoca și Brașov. Pentru achiziționarea unei locuințe, experții au observat un fenomen, la finalul anului trecut. Și anume, că românii se reorienteză către bănci.

Începutul lui 2026 aduce prețuri considerabile pe piața imobiliară românească. Orașul București ocupă, în continuare, un loc fruntaș atunci când vine vorba despre prețul cerut per metrul pătrat util. De altfel, prețurile sunt ridicate și în cazul chiriilor. Clasamentul este urmat de Cluj-Napoca și Brașov.

Desigur, poate fi observat și un contrast puternic pe piața imobiliară. De pildă, în Capitală, borna prețurilor poate ajunge și la aproape 5.000 de euro per metrul pătrat util, în zona de nord. Altfel, la polul opus se află și cartiere în care cetățenii pot găsi locuințe la un preț mult mai scăzut. Un exemplu reprezintă cartierul Ferentari, acolo unde proprietarii solicită cumpărătorilor puțin peste 1.000 euro/mp util pentru un apartament scos la vânzare.

București se află printre orașele cu cele mai scumpe locuințe în 2026 / foto: Envato

București se află printre orașele cu cele mai scumpe locuințe în 2026 / foto: Envato

Diferențe clare sunt și la capitolul chiriilor. De pildă, în București, în zonele exclusiviste, în medie, chiriașii plătesc și aproape 3.000 de euro pe lună. Altfel, în diverse cartiere din Brașov și Constanța există chirii medii de peste 1.000 de euro pe lună. Timișoara, Iași, Craiova, dar și unele zone din Constanța se află la polul opus. În unele cazuri, chiriașii plăteau și 300 de euro/lună, în 2025.

„În 2025 am avut, în realitate, doi ani într-unul singur pe piața imobiliară. Prima parte a fost marcată de un interes ridicat, de un număr important de tranzacții, alimentate de amânarea unor decizii fiscale pe fondul amânării alegerilor și culminând cu un record în luna iulie pe fondul schimbării TVA.

A doua parte a anului a fost însă dominată de prudență și așteptare, pe măsură ce cumpărătorii au devenit mai atenți la contextul economic și legislativ. Contrastul dintre aceste două ritmuri explică perfect de ce piața a părut împărțită în două cicluri distincte în același an”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Cluj-Napoca s-a menținut, pentru al zecelea an consecutiv, liderul pieței rezidențiale

Cluj-Napoca este considerat cel mai scump oraș din România în cazul cetățenilor care și-au dorit să facă achiziții imobiliare. Analiza efectuată de platforma mai sus amintită arată că prețul mediu solicitat pentru un metru pătrat util este de peste 3.200 de euro, în cazul unui apartament.

Zone exclusiviste din București

  • Cartierul Aviatorilor (4.910 euro/mp util);
  • Primăverii (4.583 euro/mp util);
  • Kiseleff (4.491 euro/mp util);
  • Herăstrău (4.470 euro/mp util).

Alte cartiere în care trebuie să plătești câteva mii de euro per metrul pătrat util:

  • Centrul orașului Cluj-Napoca – 3.932 de euro/mp util;
  • Piața Mihai Viteazul – 3.583 de euro/mp util;
  • Andrei Mureșanu – 3.465 de euro/mp util;
  • Cartierul Bună Ziua – 3.300 de euro/mp util;
  • Cartierul Europa – 3.300 de euro/mp util;
  • La polul opus se află Ferentari – 1.100 euro/mp util;
  • Cartierul Rahova – 1.300 euro/mp util.

În cazul chiriașilor, cel mai ieftin cartier este în Timișoara – zona UMT unde plătești lunar circa 220 de euro pe lună. În cartierul Blașcovici, bugetul ar fi de 300 de euro pe lună. Aceeași situație este și în cartierul Buziașului. Un buget similar se găsește și pentru zonele CET din Constanța, Bularga din Iași și Lascăr Catargiu din Craiova, notează Hotnews.ro.

Care sunt cele mai populare zone

  • Berceni (București);
  • Militari (București);
  • Drumul Taberei (București);
  • Dristor (București);
  • Pipera (București);
  • Tractorul (Brașov);
  • Astra (Brașov);
  • Centrul Istoric (Brașov);
  • Mănăștur (Cluj-Napoca);
  • Gheorgheni (Cluj-Napoca);
  • Mărăști (Cluj-Napoca);
  • Tătărași (Iași);
  • Copou-Sărărie (Iași);
  • Calea Șagului (Timișoara);
  • Torontalului (Timișoara)
  • Tomis Nord (Constanța);
  • 1 Mai (Craiova);
  • Rogerius (Oradea);
  • Mihai Viteazul (Sibiu).

Sursă foto: Envato (rol ilustrativ)

