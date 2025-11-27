Prima pagină » Actualitate » Castelul Bran, preluat integral de moștenitorii Principesei Ileana după o dispută arbitrală în SUA. Avocații pleacă cu peste 7 milioane de dolari

Bianca Dogaru
27 nov. 2025, 10:22, Actualitate
Castelul Bran a trecut complet în mâinile moștenitorilor Principesei Ileana a României, după o decizie luată în urma unei dispute soluționate la cea mai mare curte de arbitraj din lume, în Statele Unite. Compania de Administrare a Domeniului Bran, care gestionează activitatea comercială a castelului, a fost preluată integral de familia Habsburg-Lothrigen, după ani de neînțelegeri cu casele de avocatură care dețineau jumătate din afacere, scrie Profit.ro.

Sursa foto: Mediafax

Deși castelul a fost retrocedat legal în 2006 către trei dintre copiii Principesei Ileana, firma care administra domeniul era împărțită în mod egal între moștenitori și avocații lor. Cele două tabere au ajuns în fața Centrului Internațional pentru Rezolvarea Litigiilor, divizie a Asociației Americane de Arbitraj, în dosarul Herzfeld & Rubin vs. Arhiducele Dominic Habsburg-Lothringen și alții.
Procedura s-a încheiat cu o tranzacție prin care toată partea deținută de avocați a fost transferată moștenitorilor Principesei Ileana și firmei Bran Capital Beteiligungs din Austria.

Cine deține acum Castelul Bran

  • Dominic Habsburg Lothrigen (88 de ani) – 33,34%
  • Bran Capital Beteiligungs (Austria) – 33,33%
  • Alexandra Ferch (62 de ani) – 6,67%
  • Georg Holzhausen (63 de ani) – 5%
  • Johann Holzhausen (65 de ani) – 5%
  • Andrea Alexandra Sandhofer (56 de ani) – 4,17%
  • Anton Sandhofer (59 de ani) – 4,17%
  • Elisabeth Viktoria Sandhofer (54 de ani) – 4,16%
  • Margareta Sandhofer (57 de ani) – 4,16%
Schema reflectă arborele genealogic al Principesei Ileana și împărțirea egală a proprietății după moartea urmașilor acesteia.
În cadrul tranzacției, foștii avocați au primit peste 7 milioane de dolari, înainte de retragerea lor completă.
Surse foto: Mediafax 

