Prima pagină » Actualitate » Castelul Bran îmbracă haine de sărbătoare. Cât costă o experiență memorabilă de Halloween

Castelul Bran îmbracă haine de sărbătoare. Cât costă o experiență memorabilă de Halloween

31 oct. 2025, 14:53, Actualitate
Castelul Bran îmbracă haine de sărbătoare. Cât costă o experiență memorabilă de Halloween

Castelul Bran îmbracă haine de sărbătoare, vineri, 31 octombrie 2025. Celebra fortificație care, cândva, a fost o unitate militară de apărare este, în prezent, una dintre cele mai populare obiective turistice din România. Pentru că se sărbătorește Halloweenul, turiștii care ajung aici vor avea parte de o surpriză: cină de „groază”, un tur special, dar și o petrecere în care vizitatorii vin deghizați.

Vizitatorii ajunși la Castelul Bran au ocazia să petreacă Halloweenul într-un mod inedit. Un tur pe întuneric, o cină cu preparate de „groază”, dar și o petrecere cu personaje inspirate din filmele horror reprezintă trei „piese” centrale ale distracției, în acest weekend. Turiștii au ocazia să viziteze fortificația într-un mod special, dar și să se delecteze din preparate inspirate de Halloween.

Castelul Bran a îmbrăcat „hainele” de Halloween

Desigur, nu va lipsi nici persoana care va îmbrăca veșmintele Contelui Dracula și care îi va speria pe vizitatori, pentru o experiență memorabilă. Castelul Bran, așa cum se observă în videoclipul de mai sus, poartă, deja, „hainele” de sărbătoare: pânze de păianjen agățate în diverse spații ale castelului, ornamente specifice sărbătorii puse pe mese și în colțurile încăperilor.

Decorațiuni de Halloween în proximitatea Castelului Bran

De altfel, spiritul acestei sărbători poate fi simțit încă din momentul în care turiștii pășesc în Parcul Regal situat la poalele castelului. De pildă, unul dintre copaci a fost împodobit cu fantome și scheleți, iar în zona lacului au fost plasate țepele lui Vlad Țepeș. În proximitate, au amplasat și 3 vrăjitoare pregătite să fie pozate de turiști. Turiștii s-au arătat încântați de modul în care a fost decorat castelul. Anul acesta, în schimb, nu vor mai fi organizate tururi nocturne, însă Castelul Bran va fi în întuneric, timp de 2 zile.

„Tururi în care obloanele castelului sunt trase, în care ferestrele sunt acoperite cu pânze. Un fel de turn nocturn. Nu în ultimul rând, deja celebra petrecere din cort, unde, an de an, 1000 de persoane se simt bine până spre orele dimineții”, a spus Alexadru Prișcu, directorul Castelului Bran, pentru Știrile Kanal D.

Cât costă o experiență de Halloween?

Pentru a intra în Castelul Bran de Halloween, turiștii plătesc 150 de lei / bilet. Pentru a lua parte la petrecere, biletul costă 500 de lei. Vizitatorii care doresc să acceseze pachetul cu cina de „groază” trebuie să plătească 1.200 de lei. Turiștii care optează pentru o experiență VIP la Castelul Bran achită chiar și 2.000 de lei.

Autorul recomandă:

Cine sunt sărbătoriții zilei de 31 octombrie 2025, în calendarul ORTODOX, greco-catolic și romano-catolic. Tinerii petrec azi Halloween-ul

Halloween spectaculos la Casa Albă! Președintele Donald Trump și Melania au găzduit mii de copii și au împărțit cadouri colindătorilor

Orașul din Europa care a interzis Halloween-ul. Primarul a declarat că vrea să sărbătorească „lumina cunoașterii și a patriotismului”

ORAȘE celebre din România, pe primul loc într-un clasament european al destinațiilor de Halloween

Sursă foto: Shutterstock / capturi Știrile Kanal D
Sursă video: Știrile Kanal D

Citește și

ULTIMA ORĂ Primele ARESTĂRI după explozia din blocul din cartierul Rahova: un angajat Distrigaz și doi de la firma privată
15:27
Primele ARESTĂRI după explozia din blocul din cartierul Rahova: un angajat Distrigaz și doi de la firma privată
VIDEO După dezvăluirile Gândul, „Las Fierbinți” ajunge iar în vizorul CNA. Premierul Ilie Bolojan a devenit personajul LĂUDAT din serial, după propaganda făcută lui Radu Miruță
15:09
După dezvăluirile Gândul, „Las Fierbinți” ajunge iar în vizorul CNA. Premierul Ilie Bolojan a devenit personajul LĂUDAT din serial, după propaganda făcută lui Radu Miruță
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Am făcut tot ce ne stătea în putință ca să pulverizăm orice RELAȚIE politică cu America”
15:00
Dan Dungaciu: „Am făcut tot ce ne stătea în putință ca să pulverizăm orice RELAȚIE politică cu America”
REACȚIE Șeful Jandarmeriei Române prezintă scuze în urma incidentului din noaptea comemorării victimelor de la Colectiv
14:50
Șeful Jandarmeriei Române prezintă scuze în urma incidentului din noaptea comemorării victimelor de la Colectiv
Cum arată Imperiul lui Radu Mazăre din Madagascar. Imagini SPECTACULOASE din paradisul în care s-a refugiat fostul primar al Constanței, după ce a ieșit din pușcărie. Ospățuri exotice alături de soție, peisaje de vis și un animal de companie surpriză
14:48
Cum arată Imperiul lui Radu Mazăre din Madagascar. Imagini SPECTACULOASE din paradisul în care s-a refugiat fostul primar al Constanței, după ce a ieșit din pușcărie. Ospățuri exotice alături de soție, peisaje de vis și un animal de companie surpriză
RELIGIE Peste 120.000 de credincioși s-au închinat în Altarul Catedralei Naționale, până acum. COADA este în continuare impresionantă
14:26
Peste 120.000 de credincioși s-au închinat în Altarul Catedralei Naționale, până acum. COADA este în continuare impresionantă
Mediafax
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
Digi24
Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru amenda dată la marșul de comemorare a victimelor Colectiv
Cancan.ro
Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru Ștefania Szabo. Declarații contradictorii la audieri
Mediafax
Inspectorul General al Jandarmeriei, REACȚIE după incidentul de la comemorarea victimelor de la COLECTIV
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat să se întâlnească cu el
Cancan.ro
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre ipotezele triste vehiculate
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată doar 69 de zile mai târziu
HOROSCOP Horoscop 1 noiembrie 2025. SCORPIONII pun totul în ordine
15:00
Horoscop 1 noiembrie 2025. SCORPIONII pun totul în ordine
EXTERNE Trump își face „trupe“ interne, în lupta cu protestatarii democraților: Pentagonul dislocă 20.000 de luptători. Când vor fi gata să iasă pe străzi
14:19
Trump își face „trupe“ interne, în lupta cu protestatarii democraților: Pentagonul dislocă 20.000 de luptători. Când vor fi gata să iasă pe străzi
ECONOMIE Primul succes al anului pentru Finanțe. România reușește să se împrumute în 2025 cu dobânzi sub 7%
14:02
Primul succes al anului pentru Finanțe. România reușește să se împrumute în 2025 cu dobânzi sub 7%
ECONOMIE Huzur la BNR. În plină AUSTERITATE, instituția condusă de Isărescu cumpără fructe de mare de 1 milion de euro. Ce delicatese mănâncă angajații
14:01
Huzur la BNR. În plină AUSTERITATE, instituția condusă de Isărescu cumpără fructe de mare de 1 milion de euro. Ce delicatese mănâncă angajații