Castelul Bran îmbracă haine de sărbătoare. Cât costă o experiență memorabilă de Halloween

Castelul Bran îmbracă haine de sărbătoare, vineri, 31 octombrie 2025. Celebra fortificație care, cândva, a fost o unitate militară de apărare este, în prezent, una dintre cele mai populare obiective turistice din România. Pentru că se sărbătorește Halloweenul, turiștii care ajung aici vor avea parte de o surpriză: cină de „groază”, un tur special, dar și o petrecere în care vizitatorii vin deghizați.

Vizitatorii ajunși la Castelul Bran au ocazia să petreacă Halloweenul într-un mod inedit. Un tur pe întuneric, o cină cu preparate de „groază”, dar și o petrecere cu personaje inspirate din filmele horror reprezintă trei „piese” centrale ale distracției, în acest weekend. Turiștii au ocazia să viziteze fortificația într-un mod special, dar și să se delecteze din preparate inspirate de Halloween.

Castelul Bran a îmbrăcat „hainele” de Halloween

Desigur, nu va lipsi nici persoana care va îmbrăca veșmintele Contelui Dracula și care îi va speria pe vizitatori, pentru o experiență memorabilă. Castelul Bran, așa cum se observă în videoclipul de mai sus, poartă, deja, „hainele” de sărbătoare: pânze de păianjen agățate în diverse spații ale castelului, ornamente specifice sărbătorii puse pe mese și în colțurile încăperilor.

De altfel, spiritul acestei sărbători poate fi simțit încă din momentul în care turiștii pășesc în Parcul Regal situat la poalele castelului. De pildă, unul dintre copaci a fost împodobit cu fantome și scheleți, iar în zona lacului au fost plasate țepele lui Vlad Țepeș. În proximitate, au amplasat și 3 vrăjitoare pregătite să fie pozate de turiști. Turiștii s-au arătat încântați de modul în care a fost decorat castelul. Anul acesta, în schimb, nu vor mai fi organizate tururi nocturne, însă Castelul Bran va fi în întuneric, timp de 2 zile.

„Tururi în care obloanele castelului sunt trase, în care ferestrele sunt acoperite cu pânze. Un fel de turn nocturn. Nu în ultimul rând, deja celebra petrecere din cort, unde, an de an, 1000 de persoane se simt bine până spre orele dimineții”, a spus Alexadru Prișcu, directorul Castelului Bran, pentru Știrile Kanal D.

Cât costă o experiență de Halloween?

Pentru a intra în Castelul Bran de Halloween, turiștii plătesc 150 de lei / bilet. Pentru a lua parte la petrecere, biletul costă 500 de lei. Vizitatorii care doresc să acceseze pachetul cu cina de „groază” trebuie să plătească 1.200 de lei. Turiștii care optează pentru o experiență VIP la Castelul Bran achită chiar și 2.000 de lei.

Sursă foto: Shutterstock / capturi Știrile Kanal D

Sursă video: Știrile Kanal D