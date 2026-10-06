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Castelul Peleș, Delta Dunării și Masa Tăcerii se mută pe străzile din Sevilla. „Rumanía te enspera”, campanie inedită de promovare turistică în Spania

Castelul Peleș, Delta Dunării și Masa Tăcerii se mută pe străzile din Sevilla. „Rumanía te enspera”, campanie inedită de promovare turistică în Spania
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România promovată în Sevilla. Sursa foto: MAE
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Comorile turistice și de patrimoniu ale României vor fi în lumina reflectoarelor, timp de 4 săptămâni, în centrul Sevillei, printr-o campanie outdoor derulată de Ministerul Economiei. Un tramvai a fost colantat integral cu imagini ale unora dintre cele mai iubite destinații turistice din țară.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului derulează, în perioada 5 octombrie – 1 noiembrie 2026, campania outdoor „Rumanía te enspera”, dedicată promovării destinației turistice România pe piața spaniolă.

Astfel, un tramvai, colantat integral cu imagini reprezentative pentru România, va circula în zona centrală a orașului Sevilla, pe traseul Metrocentro.

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8 obiective emblematice pentru turismul din România în lumină

Conceptul vizual al campaniei este construit în jurul a 8 obiective și peisaje emblematice pentru turismul din România:

România promovată în Sevilla. Sursa foto: MAE

  • Sarmizegetusa Regia,
  • Masa Tăcerii,
  • Porți tradiționale din Bucovina,
  • Satul Biertan,
  • Delta Dunării,
  • Creasta Cocoșului din Maramureș,
  • Castelul Peleș
  • Transfăgărășanul.

Imaginile afișate pe tramvai includ logo-ul turistic național și un cod QR, care permite accesarea broșurii de promovare a destinației în limba spaniolă.

Ministrul Turismului: Să le dăm turiștilor motive să descopere România

Tramvaiul va circula prin zona centrală a Sevillei, pe ruta Metrocentro, care include Plaza Nueva, Avenida de la Constitución, Puerta de Jerez și bulevardul San Fernando. Ruta trece prin apropierea unor obiective turistice precum faimoasa Catedrală din Sevilla, Arhivele Indiilor și Palatul Alcázar, precum și a unor zone comerciale, universitare și culturale intens circulate.

„Este nevoie să fim prezenți pe piețele externe. Nu este suficient să avem locuri frumoase. Trebuie să le facem cunoscute. Și să le dăm turiștilor motive să vină. Să stea mai mult și să descopere România. Campania din Sevilla este parte dintr-un efort mai larg de a fi prezenți acolo unde se aleg destinațiile. Pentru ca acest efort să aibă continuitate și să dea rezultate, avem nevoie și de instrumente de politică publică pentru incoming. De la reluarea primei acordate agențiilor care aduc turiști în țară până la înființarea OMD-ului național”,a declarat Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Potrivit datelor furnizate de Promedios, lider de piață pe segmentul publicității de tranzit și deținătorul exclusiv al spațiilor publicitare pe transportul public din Sevilla, 91% dintre locuitorii acestui oraș se deplasează pe jos. Petrec, în medie, între 1 și 4 ore pe zi în spațiul public. Tot potrivit acestor date, 82% dintre locuitori declară că au observat și reținut publicitatea de pe mijloacele de transport public.

Pentru o campanie de 4 săptămâni, colantarea integrală a unui tramvai este estimată să genereze aproximativ 71,7 milioane de expuneri publicitare, în rândul populației cu vârsta de peste 16 ani.

Piață prioritară pentru promovarea destinației turistice românești

De reținut că Spania se află pe locul 8 în topul țărilor emițătoare de turiști pentru România, fiind o piață prioritară pentru promovarea destinației turistice românești.

Sevilla

În această toamnă, promovarea României pe piața spaniolă va continua și la târgul internațional de turism IBTM Barcelona – Incentives, Business Travel & Meetings, mai spune ministerul. Acesta va participa cu stand național, alături de 20 de operatori economici și alte 8 asociații și federații profesionale, organizații de management al destinației și reprezentanți ai autorităților publice locale.

A doua campanie de promovare turistică în Sevilla

„Rumanía te enspera” este a doua campanie de promovare turistică a României organizată în orașul Sevilla. În 2022, România a fost promovată în spațiul urban al orașului prin 12 panouri stradale cu imagini de promovare și 5 panouri digitale cu materiale video. Acțiunea a fost derulată împreună cu Consulatul General al României la Sevilla, cu sprijinul Primăriei Municipiului București și al Primăriei din Sevilla.

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