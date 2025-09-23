Prima pagină » Actualitate » Cât a ajuns chiria pentru un apartament cu 2 camere în CLUJ/Ce arată datele celui mai recent studiu de piață

Cât a ajuns chiria pentru un apartament cu 2 camere în CLUJ/Ce arată datele celui mai recent studiu de piață

23 sept. 2025, 13:35, Actualitate
Cât a ajuns chiria pentru un apartament cu 2 camere în CLUJ/Ce arată datele celui mai recent studiu de piață
Cât a ajuns chiria pentru un apartament cu 2 camere în Cluj

Piața imobiliară din România atinge noi niveluri record ale prețurilor practicate. Și, așa cum ne-a obișnuit de câțiva ani, Cluj-Napoca este pe locurile fruntașe la tarifele pentru închirierea locuințelor.

Un apartament cu 2 camere are un preț prohibitiv pentru mulți români, dar cu toate acestea nivelul chiriilor rămâne ridicat.

Cu cât se închiriază un apartament în Cluj

Potrivit site-ului cluj24.ro, orașul de pe Someș este pe locul 2 într-un clasament național al chiriilor practicate, imediat în spatele Capitalei.

Cel mai recent studiu realizat de platforma imobiliare.ro arată că un apartament cu două camere în București se închiriază, în medie, cu 619 euro, în timp ce în Cluj-Napoca chiria medie este de 600 de euro pe lună. Așadar, doar cu 19 euro mai scump la București decât în „capitala” Transilvaniei.

La nivelul garsonierelor, în schimb, Cluj-Napoca depășește alte mari orașe din țară, aici prețul mediu fiind de 440 de euro/lună. Prin comparație, în Brașov chiria pentru o garsonieră ajunge la 380 de euro, în Constanța este de 365 de euro, iar la Iași, 350 de euro.

La Sibiu și Timișoara, de exemplu, prețurile sunt mult mai mici.

Mai departe, studiul arată că undeva la 44% dintre persoanele care închiriază locuințe și-ar dori să plătească sub 300 de euro pe lună. Totuși, la nivelul Clujului, acest buget este pentru o cameră de cămin sau o locuință situată la periferie.

Altfel, apartamentele cu 2 camere rămân cele mai căutate, fiind preferate de tineri și familii aflate la început de drum, dar și de studenți.

În fine, 60% dintre chiriași afirmă că vechimea locuinței nu contează, dacă prețul este unul acceptabil. Totuși, la chirii apropiate, se preferă apartamentele noi, dacă există opțiuni.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cât costă să stai cu chirie în marile orașe în anul 2025. Cât vor, de fapt, să plătească oamenii

Lege schimbată pentru asociațiile de BLOC. Regula nouă de care trebuie să țină cont toți locatarii

Citește și

POLITICĂ Oana Țoiu se ia de piept cu Rusia, în discursul prezentat în fața membrilor Consiliului de Securitate al ONU: „Este consternant”
13:34
Oana Țoiu se ia de piept cu Rusia, în discursul prezentat în fața membrilor Consiliului de Securitate al ONU: „Este consternant”
ACTUALITATE Comisia Europeană cere EXPLICAȚII Guvernului Bolojan după tăierea salariilor de la ANCOM
13:29
Comisia Europeană cere EXPLICAȚII Guvernului Bolojan după tăierea salariilor de la ANCOM
VIDEO AVERTISMENTUL lui Alexandru Chirilă, la Pastila Financiară: „Titlurile de stat sunt singurul instrument cu potențial de randament real”
13:23
AVERTISMENTUL lui Alexandru Chirilă, la Pastila Financiară: „Titlurile de stat sunt singurul instrument cu potențial de randament real”
VIDEO Lucrările avansează în ritm susținut pe lotul 3 al sectorului de autostradă Ploieşti-Buzău (A7)
13:18
Lucrările avansează în ritm susținut pe lotul 3 al sectorului de autostradă Ploieşti-Buzău (A7)
DEZVĂLUIRI INVESTIȚIE marca Bolojan în 2023: 200.000 de euro de la CJ Bihor, plus Primăria Oradea, pentru un parc și un havuz în comuna Băcioi, Republica Moldova
13:14
INVESTIȚIE marca Bolojan în 2023: 200.000 de euro de la CJ Bihor, plus Primăria Oradea, pentru un parc și un havuz în comuna Băcioi, Republica Moldova
METEO Cum va fi vremea în țară până pe 20 octombrie/Prognoza ANM care dă peste cap planurile românilor
12:59
Cum va fi vremea în țară până pe 20 octombrie/Prognoza ANM care dă peste cap planurile românilor
Mediafax
Solvent periculos găsit în ulei, lapte pentru bebeluși și unt. Greenpeace solicită interzicerea în UE a acestuia
Digi24
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece controlorul de trafic a adormit în timpul serviciului
Cancan.ro
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Mediafax
Optimism moderat la Ministerul Muncii, înaintea deciziei CCR privind pensiile pentru magistrați
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
StirileKanalD
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
KanalD
A murit Eugen Ispas, fostul secretar general al Ministerului Transporturilor. O boală necruțătoare i-a adus sfârșitul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Merită să cumperi mașină SH din Germania? Cât costă drumul și ce taxe trebuie plătite
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Capital.ro
Fericire imensă pentru Elena Udrea și Adrian Alexandrov: Am așteptat atât de mult momentul ăsta! (VIDEO)
Evz.ro
Cea mai lungă eclipsă de soare a secolului. Avem șanse s-o prindem în viață
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
A dus obsesia pentru perfecțiune la alt nivel. O femeie susține că și-a scos toate coastele ca să aibă o talie subțire: "Sunt la 15 zile după operație". Ce a făcut cu ele e de NECREZUT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Cum poți gestiona burnoutul atunci când nu poți lua o pauză
ACTUALITATE Valentin Stan: Dominic Fritz este ilegal într-un partid în acest moment. Poate să se înscrie în USR doar cu hotărâre judecătorească
13:22
Valentin Stan: Dominic Fritz este ilegal într-un partid în acest moment. Poate să se înscrie în USR doar cu hotărâre judecătorească
EXTERNE MACRON se confruntă cu critici aspre din partea foștilor săi aliați/ „Nu-și dorește un prim-ministru care ocupă mult spațiu”
13:17
MACRON se confruntă cu critici aspre din partea foștilor săi aliați/ „Nu-și dorește un prim-ministru care ocupă mult spațiu”
POLITICĂ George Simion acuză guvernarea de la Chișinău că vrea să-l elimine pe Vasile COSTIUC din cursa electorală
12:44
George Simion acuză guvernarea de la Chișinău că vrea să-l elimine pe Vasile COSTIUC din cursa electorală
EXTERNE Kim Jong-Un și Xi Jinping relansează relațiile dintre COREEA DE NORD și CHINA/ Cele două state promovează dezvoltarea cooperării strategice
12:38
Kim Jong-Un și Xi Jinping relansează relațiile dintre COREEA DE NORD și CHINA/ Cele două state promovează dezvoltarea cooperării strategice
VIDEO Diana Șoșoacă, chemată la Parchet ca SUSPECT într-un dosar cu 11 acuzații. Procurorii spun că poate fi adusă cu mandat
12:36
Diana Șoșoacă, chemată la Parchet ca SUSPECT într-un dosar cu 11 acuzații. Procurorii spun că poate fi adusă cu mandat
ACTUALITATE Culmea iresponsabilității! Jurnalistul Lucian Mîndruță cere sfaturi de slăbit pe Facebook. Comentariile sunt pline de tratamente și medicamente interzise în România. Soția lui Mîndruță e medic
12:35
Culmea iresponsabilității! Jurnalistul Lucian Mîndruță cere sfaturi de slăbit pe Facebook. Comentariile sunt pline de tratamente și medicamente interzise în România. Soția lui Mîndruță e medic