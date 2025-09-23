Cât a ajuns chiria pentru un apartament cu 2 camere în CLUJ/Ce arată datele celui mai recent studiu de piață

Piața imobiliară din România atinge noi niveluri record ale prețurilor practicate. Și, așa cum ne-a obișnuit de câțiva ani, Cluj-Napoca este pe locurile fruntașe la tarifele pentru închirierea locuințelor.

Un apartament cu 2 camere are un preț prohibitiv pentru mulți români, dar cu toate acestea nivelul chiriilor rămâne ridicat.

Cu cât se închiriază un apartament în Cluj

Potrivit site-ului cluj24.ro, orașul de pe Someș este pe locul 2 într-un clasament național al chiriilor practicate, imediat în spatele Capitalei.

Cel mai recent studiu realizat de platforma imobiliare.ro arată că un apartament cu două camere în București se închiriază, în medie, cu 619 euro, în timp ce în Cluj-Napoca chiria medie este de 600 de euro pe lună. Așadar, doar cu 19 euro mai scump la București decât în „capitala” Transilvaniei.

La nivelul garsonierelor, în schimb, Cluj-Napoca depășește alte mari orașe din țară, aici prețul mediu fiind de 440 de euro/lună. Prin comparație, în Brașov chiria pentru o garsonieră ajunge la 380 de euro, în Constanța este de 365 de euro, iar la Iași, 350 de euro.

La Sibiu și Timișoara, de exemplu, prețurile sunt mult mai mici.

Mai departe, studiul arată că undeva la 44% dintre persoanele care închiriază locuințe și-ar dori să plătească sub 300 de euro pe lună. Totuși, la nivelul Clujului, acest buget este pentru o cameră de cămin sau o locuință situată la periferie.

Altfel, apartamentele cu 2 camere rămân cele mai căutate, fiind preferate de tineri și familii aflate la început de drum, dar și de studenți.

În fine, 60% dintre chiriași afirmă că vechimea locuinței nu contează, dacă prețul este unul acceptabil. Totuși, la chirii apropiate, se preferă apartamentele noi, dacă există opțiuni.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cât costă să stai cu chirie în marile orașe în anul 2025. Cât vor, de fapt, să plătească oamenii

Lege schimbată pentru asociațiile de BLOC. Regula nouă de care trebuie să țină cont toți locatarii