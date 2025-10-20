Prima pagină » Actualitate » Cât a ajuns să câștige un șofer profesionist din India angajat în România. E criză mare de șoferi de camion la noi

20 oct. 2025, 17:18, Actualitate
E criză mare de șoferi profesioniști în România. Aceștia sunt căutați nu numai de companiile de transport și logistică pentru curse interne și internaționale, ci și de către firmele din domeniul producției, pentru transport local și manipularea mărfii. Astfel, tot mai multe firme de la noi angajează conducători auto in India.

Țara noastră se confruntă cu unul dintre cele mai mari deficite de șoferi profesioniști din UE. Conform UNTRR – Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România, țara are nevoie de circa 70.000 de șoferi de camion, în timp ce deficitul total de conducători auto, incluzând șoferi de TIR, camioane, autobuze, autocare și taxiuri, este estimat la 150.000.

Cele mai căutate sunt persoanele care au permis categoriile C/CE/D/DE pentru transport local și internațional, precizează capital.ro.

Astfel, șoferii profesioniști din India au ajuns să fie printre cei mai căutați de companiile românești ca să acopere lipsa de personal din sectorul transporturilor, conform TAKT Recruitment, o companie specializată în recrutare și management de personal din Asia.

Nevoia de șoferi profesioniști este în continuă creștere atât pentru transportul de marfă, cât și pentru transportul de persoane. Cea mai mare cerere vine din zona transportului internațional de marfă, în special pentru cursele din țările Uniunii Europene, unde angajatorii din România apelează tot mai mult la recrutarea de șoferi din Asia, pentru a acoperi deficitul acut de personal. Lipsa șoferilor sau rotația frecventă a personalului creează dificultăți majore în zona operațională: multe companii nu își pot onora comenzile la timp sau sunt nevoite refuze contracte noi și nu își pot planifica o expansiune, deși nu duc lipsă de clienți, comenzi sau de camioane, și ar fi un potențial enorm de creștere. În aceste condiții, India a devenit una dintre cele mai importante surse de forță de muncă, a declarat Managing Director & Co-Founder TAKT Recruitment.

Așadar, șoferii indieni care ajung să lucreze la noi în țară sunt atent selectați în baza experienței, cunoașterii limbii engleze și a situației familiale. Majoritatea candidaților au între 25 și 45 de ani și sunt supuși unui proces riguros de verificare și testare, ca și analiza documentelor personale, interviuri și probe practice, conform TAKT Recruitment.

De altfel, tot mai multe firme, fabrici și companii optează pentru forța de muncă din afară. Angajarea muncitorilor din afara UE devine deci o soluție la îndemâna angajatorilor, care se confruntă cu un deficit de forță de muncă.

Țara noastră se confruntă și ea cu un deficit de șoferi profesioniști, iar companiile sunt nevoite să apeleze la șoferi din India. La rândul lor, românii pleacă în străinătate pentru a se angaja ca șoferi, luând în considerare salariile attractive și condițiile bune de muncă.

Meseria de șofer este una dintre cele mai căutate la nivel național, însă mai ales internațional. Mulți români se declară mulțumiți de salariile de șoferi profesioniști și de oportuniățile din această meserie. Nu ai nevoie de studii superioare, iar în topul preferințelor românilor se află meseria de șofer de camion în Europa.

De altfel, Uniunea Internațională de Transport Rutier (IRU) a precizat există un deficit de șoferi internaționali, chiar dacă salariile care se oferă sunt atractive.

Salariile pentru șoferii profesioniști pornesc de la 2.000 de euro și ajung la 3.000-4.000 de euro, în funcție de experiență și de condițiile de lucru. Meseria aceasta se află și pe lista celor mai sigure locuri de muncă, iar mulți români pleacă în străinătate să activeze ca șoferi. La noi în țară însă, tot mai multe firme se confruntă cu un deficit de angajați pe postul de șoferi și optează pentru forță de muncă din India.

