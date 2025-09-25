Cât câștigă acest indian, din cele două joburi din România: instalator și livrator: „Vreau să fiu român în câțiva ani”.

Un indian lucrează ca livrator și instalator în România și spune că va deveni „român” peste câțiva ani.

Indianul în vârstă de 25 de ani spune că este mult mai bine în România, față de India.

Are două joburi, unul de livrator Bolt și altul de instalator. Acesta are incluse cazarea, mâncarea și transportul.

Întrebat dacă se mai întoarce în India, angajatul a spus că vrea să rămână în România și chiar să se însoare aici.

Practic, vrea să devină „român” în câțiva ani.

Întrebat și cât câștigă, a evitat răspunsul: câștigă bine (aproximativ 4.000 lei /lună Bolt Food + salariul de instalator de 3.500 lei / lună (part time)), atât a recunoscut, mai bine ca în India. Și că, din banii de aici, ar putea să-și cumpere o casă la el în țară.

Sursa foto tik tok @ Lucian Popa