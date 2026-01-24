Cât cere Titi Aur pe vila cu piscină și saună din Bârlad. „Nu este ieftină, dar am investit foarte mult”, spune celebrul pilot de raliu.

Ce preț are vila cu piscină și saună a lui Titi Aur din Bârlad. Nu este o casă simplă, ci vine „la pachet” cu garaj, saună și piscină, în total 1.300 mp.

Cât cere Titi Aur pe vila cu piscină și saună din Bârlad

Titi Aur își vinde vila din Bârlad cu 800.000 de euro, informează vremeanoua.ro.

Specialistul în condus defensiv a ajuns la concluzia că „această casă nu e pentru noi”.

”Da, am decis să vindem casa din Bârlad, pentru că, de 15 ani, ne-am mutat la București, nu mai locuim acolo, mergem foarte rar. Este o cheltuială în plus și n-o mai folosim.

Nu e ieftină, e 800.000 de euro negociabil, dar am investit foarte mult în această construcție. E o casă foarte rezistentă, este construită de un proiectant, pe un teren pe care l-am avut în apropierea casei unde m-am născut.

Am ajuns la concluzia că această casă nu e pentru noi, ci pentru cine se potrivește și vrea să locuiască în Bârlad”, a declarat Titi Aur, potrivit Click.

Autorul recomandă: