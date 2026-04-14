Cât costă barilul de țiței marți, 14 aprilie 2026. Bursa a reacționat imediat după ultimele evenimente pe axa SUA-Iran

În contextul perspectivelor de reluare a dialogului dintre Statele Unite și Iran, cotațiile petrolului au intrat în scădere pe bursă, marți, 14 aprilie. Ultimele evenimente pe axa SUA-Iran au redus temerile legate de întreruperile de aprovizionare generate de blocada asupra Strâmtorii Ormuz.

Prețurile petrolului s-au redus după ce semnalele privind posibile negocieri între SUA și Iran au diminuat îngrijorările legate de criza din regiune, arată Mediafax, care citează Reuters.

Petrolul Brent a scăzut la 97.50 dolari pe baril, marcând o contracție de 1.86 dolari sau 1,87%. Prețul petrolului american West Texas Intermediate (WTI) s-a diminuat cu 2.25 dolari sau 2,27%, până la 96.83 dolari.

Această scădere apare după o sesiune de creștere cauzată de decizia forțelor armate americane de a institui o blocadă asupra porturilor iraniene. De asemenea, SUA vor să își impună controlul în Strâmtoarea Ormuz, până în Golful Oman și Marea Arabiei.

Iranul a reacționat amenințând că va viza porturi din statele riverane Golfului, după eșecul negocierilor desfășurate în weekend la Islamabad.

Cu toate aceste, potrivit surselor citate, dialogul nu a fost abandonat. Mai mult, premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a confirmat continuarea eforturilor de detensionare. Și președintele Donald Trump a declarat că autoritățile de la Teheran sunt dispuse să ajungă la un acord.

Organizații internaționale precum Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Agenția Internațională pentru Energie (AIE) au avertizat asupra riscurilor pentru piața globală. Acestea au îndemnat statele să evite restricțiile la export. În plus, directorul AIE, Fatih Birol, a declarat că instituția este pregătită să elibereze rezerve strategice de petrol dacă situația o va impune.

