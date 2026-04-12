Conducta strategică de petrol Est–Vest din Arabia Saudită, din nou funcțională după atacuri

Conducta de petrol care traversează Arabia Saudită de la est la vest a fost repusă în funcțiune, după ce a suferit avarii în urma unor atacuri recente asupra infrastructurii energetice din regiune.

Ministerul Energiei saudit a anunțat că instalațiile afectate au fost reparate, iar fluxul de petrol a revenit la parametri normali, ceea ce contribuie la stabilitatea aprovizionării pe piețele internaționale.

Oleoductul, cunoscut drept Est–Vest sau Petroline, are o importanță strategică majoră, deoarece permite exportul de țiței către Marea Roșie, fără a depinde de tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, zonă marcată de tensiuni militare.

Infrastructura a fost vizată de atacuri

Reluarea funcționării vine după ce infrastructura a fost vizată de atacuri, inclusiv lovituri cu drone, pe fondul escaladării conflictului regional și al tensiunilor dintre Iran și Statele Unite.

Autoritățile saudite au precizat că atacurile au redus temporar capacitatea de producție și transport, cu sute de mii de barili pe zi, însă recuperarea rapidă a permis reluarea livrărilor către piețele globale.

Conducta, cu o lungime de aproximativ 1.200 de kilometri, leagă câmpurile petroliere din estul țării de porturile de la Marea Roșie și reprezintă una dintre principalele rute alternative în cazul blocării Strâmtorii Ormuz.

Repunerea în funcțiune a acestei infrastructuri consolidează capacitatea Arabiei Saudite de a asigura continuitatea exporturilor de petrol, într-un context regional instabil, în care securitatea rutelor energetice rămâne o preocupare majoră pentru piețele internaționale.

