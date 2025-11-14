Iată cât costă cel mai ieftin abonament TV de la Digi RCS-RDS România, de fapt, și ce posturi TV primești.

Cei care sunt abonați la Digi știu deja că pot opta pentru diverse abonamente TV, de la cel mai ieftin la cel mai scump. În ce privește cel mai ieftin abonament de TV, ei bine, acesta costă 26,44 de lei pe lună. Potrivit specificațiilor, abonamentul conține 48 de canale TV, printre care Digi World, Digi Life și DIgi Animal, după cum se arată în imaginea de mai jos.

Alte abonamente mai scumpe sunt de 30,5 lei pe lună, respectiv 38,64 de lei pe lună.

De altfel, Digi feră servicii de televiziune prin cablu, inclusiv stații pay-TV (cum ar fi Film Now), dar și un portofoliu diversificat de canale proprii, de la știri și sport la documentare și divertisment.

Digi nu oferă doar partea de TV, ci oferă și servicii de internet fix și telefonie mobilă, fiind lider de piață pe mai multe segmente, potrivit datelor ANCOM de la finalul anului 2024.

Astfel, la partea de internet fix Digi este lider pe piața din România, iar în ce privește telefonia mobilă, Digi are cel mai mare număr de abonați persoane fizice, la nivel naținal.

Potrivit ultimelor informații, Digi România ar putea să fie vândut unei companii spaniole de telecomunicații. Suma vehiculată este de miliarde de euro. Astfel, unul dintre cei mai mari operatori de telecomunicații din lume, compania spaniolă Telefónica, vrea să se extindă în Europa prin achiziția Digi Communications pentru 3,8 mld. euro. Gigantul spaniol ar urma să plătească o datorie de 1,8 miliarde de euro și o primă de 20% față de valoarea actuală de piață a Digi. Mai multe detalii AICI.

