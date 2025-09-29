Cât costă o cameră, de 1 DECEMBRIE, la hotelul de lux al Simonei Halep din Poiana Brașov

Liberul de Ziua Națională a României îi atrage pe mulți către stațiunile montane, însă puțini își permit să se orienteze spre unitățile exclusiviste. Un exemplu este chiar hotelul de cinci stele din Poiana Brașov deținut de Simona Halep, unde prețurile pentru 1 decembrie sunt extrem de ridicate.

Majoritatea turiștilor nu își permite să stea acolo, după cum remarcă mulți în comentariile postate pe Facebook.

Cât plătești pentru o noapte la hotelul lui Halep

După ce s-a retras din tenis, fosta mare campioană a investit o parte din banii câștigați în sport în domeniul imobiliar și turistic, asigurându-și, astfel, stabilitatea financiară.

Complexul hotelier pe care Simona Halep îl deține în stațiunea Poiana Brașov este foarte apreciat pentru facilitățile oferite, dar tarifele pornesc de la aproximativ 700 de lei/noapte pentru cea mai ieftină cameră. Dacă vorbim de variantele superioare, prețul urcă la mai mult de 1.200 de lei/noapte.

Cei care aleg să rezerve un sejur complet pentru perioada 29 noiembrie – 2 decembrie trebuie să se pregătească să scoată din buzunar sume de peste 3.000–4.000 de lei pentru patru nopți de cazare.

Prețurile sunt mai ridicate în weekend și tind să crească pe măsură ce se apropie data respectivă.

Situat la doar câțiva kilometri de principalele atracții din zonă, hotelul lui Halep oferă condiții comparabile cu cele ale marilor resorturi europene. Astfel, oaspeții care se cazează aici au la dispoziție:

restaurant propriu,

sală de fitness, saună și jacuzzi,

club de noapte,

room-service și mic dejun continental sau italian,

camere dotate cu minibar, seif, TV cu ecran plat, aparat de cafea/ceai și baie privată complet utilată.

Proprietatea se află la 9,4 km de Dino Parc, la 11 km de Piața Sfatului și de Turnul Negru, iar Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav se găsește la aproximativ 21 km.

Dar, ca la majoritatea hotelurilor de lux, tarifele se modifică în funcție de perioada rezervării. Cei care își asigură din timp camera beneficiază de prețuri mai avantajoase. În schimb, dacă lăsați totul pe ultima sută de metri, tarifele pot ajunge să fie mult mai mari pentru aceeași cameră.

