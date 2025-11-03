Cât costă o noapte de cazare la Craiova, orașul cu cel mai frumos târg de Crăciun din țară

În așteptarea sărbătorilor de iarnă, dar mai ales a minunatului târg de Crăciun care se organizează aici, prețurile la cazare în Craiova au explodat, fiind pe măsura faimei de care se bucură Bănia.

Magia sărbătorilor începe să se simtă pe Jiu, dar asta presupune și un efort financiar pe măsură pentru cei care vor să viziteze unul dintre cele mai tari târguri de Crăciun din Europa.

Prețuri pentru o cameră dublă

Astfel, pe măsură ce orașul condus de Lia Olguța Vasilescu se transformă într-un tărâm de poveste, tarifele la cazare cresc vertiginos, direct proporțional cu pregătirile.

Asta pentru că și în 2025 hotelierii și autoritățile locale se așteaptă la un număr foarte mare de turiști.

Pe platformele specializate de turism, ofertele la cazare încep de la 700 de lei pe noapte pentru o cameră dublă la un hotel de 3 stele și urcă, în funcție de pretenții și oferta operatorilor. De exemplu, la un hotel de 4 stele, o cameră dublă cu mic dejun inclus ajunge chiar și la 1.500 de lei pe noapte.

Turiștii au în vedere și ofertele de cazare în regim de apartament, mai ales că aici au mai multă libertate de mișcare. În acest caz, un apartament cu un dormitor se poate închiria începând de la 700 de lei, dar prețurile ajung și la 1.200 de lei pe noapte. Apartamentele cu 2 camere costă și 1.300 de lei pe noapte.

Pentru a prinde cele mai bune tarife, hotelierii recomandă ca rezervările să se facă din timp.

În 2024, Târgul de Crăciun din Craiova a fost vizitat de peste 2 milioane de turiști, oameni veniți atât din țară, cât și de peste hotare să vadă spectacolul pus în scenă în Bănie. Potrivit autorităților, au fost turiști din Serbia, Bulgaria, Polonia, Franța, Italia, dar și Marea Britanie.

Pentru 2025, Târgul de Crăciun din Craiova va fi inaugurat pe 14 noiembrie și va dura până anul viitor, pe 4 ianuarie. Tema ediției este „Spărgătorul de nuci”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Lia Olguța Vasilescu: „Târgul de Crăciun din Craiova era la un pas să fie INTERZIS. Anul acesta facem ceva unic în lume”

Cele mai ieftine târguri de Crăciun din Europa. Un oraș din România se află printre ele