Cele mai ieftine târguri de Crăciun din Europa. Un târg de Crăciun din România se află printre ele

Târgurile de Crăciun din Europa dau o experiență magică în sezonul festiv. Conform Daily Mail, există multe opțiuni pentru toate bugetele și preferințele, de la luminițe strălucitoare, la vin fiert și cadouri memorabile.

Wrocław, Polonia

Această destinație se remarcă prin prețuri avantajoase și o atmosferă autentică. Zborurile din Marea Britanie costă sub 54 de euro, iar cazarea porneșet de la 54 de euro pe noapte. Iar intrarea la târgul de Crăciun este gratuită.

Aici, vinul fiert costă numai 3,51 euro, în timp ce costul total al unei escapade de două nopți poate fi de doar 140 de euro.

Innsbruck, Austria

Innsbruck oferă o experiență tradițională austriacă. Aleile medievale sunt decorate cu luminițe festive, iar cabanele vând delicatese regionale. Intrarea șa târg este gratuită, iar pentru două nopți poți plăti 224 euro.

Sibiu, România

Sibiu este al doilea cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa. Pe vinul fiert dai numai 17 lei. Târgul de Crăciun din Sibiu se desfășoară între 14 noiembrie 2025-4 ianuarie 2026.

Talinn, Estonia

Talinn impresionează prin bradul de Crăciun instalat în fiecare an în Piața Primăriei din 1441, fiind primul expus vreodată în Europa. Băuturile festive costă între 1 și 2 euro, în timp ce costul mediu al călătoriei este de 160 de euro.

Zagreb, Croația

Zagreb strălucește în sezonul festiv. Aici, o escapade de două nopți costă circa 185 de euro.

Strasbourg, Franța

Acest oraș îmbină cultura franceză cu cea germană. Deși este mai scump, cu un cost total de 293 euro pentru două persoane, el oferă o experiență cu adevărat unică. La târgul de Crăciun, vizitatorii pot degusta delicatese alsaciene precum Bredele (biscuiți tradiționali) și Berawecka (prăjitură cu fructe).

