Lia Olguța Vasilescu intervine în scandalul numirii vicepremierului ONG-ist Oana Gheorghiu și contraatacă: Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou. Vicepremierul lui Bolojan, cunoscută după ce a construit un spital din donații

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, reacționează în scandalul declanșat de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Edilul PSD o ironizează pe noua membră a Guvernului Bolojan și amintește că la Craiova s-a construit „un spital adevărat, nu o clădire de turtă dulce”.

„Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou, făcut pe mandatul unui primar PSD! Un spital, nu o clădire! Și nici de turtă dulce nu e! E un spital cu patru corpuri. Un spital pentru care am primit felicitări de la echipa ANMCS care a venit să îl evalueze!,” a scris aceasta pe Facebook.

Olguța Vasliescu a transmis că, spre deosebire de Guvern, la nivel local „nu se cer recompense și nu se taie panglici” pentru investiții: „La noi asta e normalitate.”

„Fiindcă noi, la Craiova, construim nu doar lucruri utile, ci și frumoase.. Și dacă vreți doar corpuri de clădiri noi, pentru sistemul sanitar, să știți că am construit și din acelea, separat de acest spital… E adevărat că nu prea promovăm suficient asemenea investiții, nu cerem recompense și nu tăiem panglici, pentru că la noi asta e normalitate…”

Declarațiile vin în plin scandal politic după ce premierul Ilie Bolojan a numit-o pe Oana Gheorghiu, cunoscută pentru construirea Spitalului „Dăruiește Viață” din donații, în funcția de vicepremier.

Surse foto: Mediafax foto

