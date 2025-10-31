Prima pagină » Actualitate » Lia Olguța Vasilescu intervine în scandalul numirii vicepremierului ONG-ist Oana Gheorghiu și contraatacă: Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou. Vicepremierul lui Bolojan, cunoscută după ce a construit un spital din donații

Lia Olguța Vasilescu intervine în scandalul numirii vicepremierului ONG-ist Oana Gheorghiu și contraatacă: Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou. Vicepremierul lui Bolojan, cunoscută după ce a construit un spital din donații

Bianca Dogaru
31 oct. 2025, 12:54, Actualitate
Lia Olguța Vasilescu intervine în scandalul numirii vicepremierului ONG-ist Oana Gheorghiu și contraatacă: Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou. Vicepremierul lui Bolojan, cunoscută după ce a construit un spital din donații

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, reacționează în scandalul declanșat de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Edilul PSD o ironizează pe noua membră a Guvernului Bolojan și amintește că la Craiova s-a construit „un spital adevărat, nu o clădire de turtă dulce”.

Sursa foto: Facebook

„Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou, făcut pe mandatul unui primar PSD! Un spital, nu o clădire! Și nici de turtă dulce nu e! E un spital cu patru corpuri. Un spital pentru care am primit felicitări de la echipa ANMCS care a venit să îl evalueze!,” a scris aceasta pe Facebook.

Olguța Vasliescu a transmis că, spre deosebire de Guvern, la nivel local „nu se cer recompense și nu se taie panglici” pentru investiții: „La noi asta e normalitate.”

„Fiindcă noi, la Craiova, construim nu doar lucruri utile, ci și frumoase.. Și dacă vreți doar corpuri de clădiri noi, pentru sistemul sanitar, să știți că am construit și din acelea, separat de acest spital… E adevărat că nu prea promovăm suficient asemenea investiții, nu cerem recompense și nu tăiem panglici, pentru că la noi asta e normalitate…”

Declarațiile vin în plin scandal politic după ce premierul Ilie Bolojan a numit-o pe Oana Gheorghiu, cunoscută pentru construirea Spitalului „Dăruiește Viață” din donații, în funcția de vicepremier.

Surse foto: Mediafax foto 

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

ADMINISTRAȚIE Metroul va fi extins către Mogoșoaia. Un kilometru de linie va costa 85 de milioane de euro
12:41
Metroul va fi extins către Mogoșoaia. Un kilometru de linie va costa 85 de milioane de euro
ECONOMIE Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în noiembrie 2025
12:25
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în noiembrie 2025
VIDEO Sediul central al partidului AUR a fost VANDALIZAT peste noapte. Cum a răspuns formațiunea la mesajele agresive scrise pe clădire
12:13
Sediul central al partidului AUR a fost VANDALIZAT peste noapte. Cum a răspuns formațiunea la mesajele agresive scrise pe clădire
FLASH NEWS Nicușor Dan îl face pe Marius Lazurca consilier pe securitate națională. Inițial îl numise consilierul său pe politică externă
12:06
Nicușor Dan îl face pe Marius Lazurca consilier pe securitate națională. Inițial îl numise consilierul său pe politică externă
INFRASTRUCTURĂ Lucrările pe Lotul 1 al A0 sunt în avans. Irinel Scrioșteanu: „Vizăm finalizarea unui prim tronson, înainte de termen, cu aproximativ 6 luni”
11:49
Lucrările pe Lotul 1 al A0 sunt în avans. Irinel Scrioșteanu: „Vizăm finalizarea unui prim tronson, înainte de termen, cu aproximativ 6 luni”
ȘOCANT Caz revoltător în județul Gorj, unde un bebeluș de 2 luni a fost VÂNDUT de părinții săi. Este anchetă de amploare
11:48
Caz revoltător în județul Gorj, unde un bebeluș de 2 luni a fost VÂNDUT de părinții săi. Este anchetă de amploare
Mediafax
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
Digi24
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de comemorare Colectiv
Cancan.ro
Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru Ștefania Szabo. Declarații contradictorii la audieri
Mediafax
Inspectorul General al Jandarmeriei, REACȚIE după incidentul de la comemorarea victimelor de la COLECTIV
Click
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Digi24
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta
Cancan.ro
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre ipotezele triste vehiculate
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Obiceiul din tinerețe care scade riscul de calcifiere arterială
EXCLUSIV Serialul “Las Fierbinți” pare că a devenit tribuna de propagandă pentru Ilie Bolojan și pentru Guvern. Abundă în reclame și ode. Înainte era „pe vorbe”, acum este „pe fapte”. „Mie-mi place de Bolojan, că e bizon”. „Face ceea ce zice, le-a dat ordin să slujească cetățeanul”. Românii, îndemnați să-și taie salariul pe 1 an, precum Robi-Polițistul, să fie mulțumit Bolojan
12:49
Serialul “Las Fierbinți” pare că a devenit tribuna de propagandă pentru Ilie Bolojan și pentru Guvern. Abundă în reclame și ode. Înainte era „pe vorbe”, acum este „pe fapte”. „Mie-mi place de Bolojan, că e bizon”. „Face ceea ce zice, le-a dat ordin să slujească cetățeanul”. Românii, îndemnați să-și taie salariul pe 1 an, precum Robi-Polițistul, să fie mulțumit Bolojan
VIDEO EXCLUSIV Health EU Summit 2025: „De la dialog și planuri, la implementarea concretă a măsurilor pentru sustenabilitatea sistemului de sănătate”
12:38
Health EU Summit 2025: „De la dialog și planuri, la implementarea concretă a măsurilor pentru sustenabilitatea sistemului de sănătate”
EXTERNE A plecat să caute râme și a găsit o comoară. Ce a descoperit un pescar din Suedia
12:18
A plecat să caute râme și a găsit o comoară. Ce a descoperit un pescar din Suedia
EXTERNE Victorie feministă istorică în Franța: orice act sexual, fără consimțământ explicit, va fi considerat viol. Ce presupune noua lege
12:06
Victorie feministă istorică în Franța: orice act sexual, fără consimțământ explicit, va fi considerat viol. Ce presupune noua lege
EXTERNE Atac devastator al Rusiei asupra orașului Sumî: 11 răniți, printre care și copii
11:51
Atac devastator al Rusiei asupra orașului Sumî: 11 răniți, printre care și copii
ULTIMA ORĂ Bolojan a aprobat proiectul de organizare și finanțare a alegerilor locale din 7 decembrie. Cât costă alegerile pentru PMB
11:45
Bolojan a aprobat proiectul de organizare și finanțare a alegerilor locale din 7 decembrie. Cât costă alegerile pentru PMB