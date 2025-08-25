Anul școlar 2025-2026: calendar, vacanțe și programe pentru elevi/Profesorii sună adunarea pentru o GREVĂ generală în educație!

Anul școlar 2025-2026 este programat să înceapă pe 8 septembrie 2025 și să se încheie pe 19 iunie 2026, conform Ordinului emis de ministrul Educației, Daniel David. În total, elevii vor avea 36 de săptămâni de cursuri, structurate pe module.

Vor fi și vacanțe modulare, două programe extracurriculare și mai multe zile libere pentru elevi.

Totuși, debutul cursurilor este umbrit de protestele sindicatelor din educație, nemulțumite de măsurile de austeritate anunțate de Guvernul Bolojan.

Structura anului școlar

Potrivit Ordinului ministrului Educației, Daniel David, cursurile se vor încheia pe 19 iunie 2026. Anul școlar care urmează este împărțit în cinci module:

8 septembrie – 24 octombrie 2025

3 noiembrie – 19 decembrie 2025

8 ianuarie – 6/13/20 februarie 2026 – data exactă stabilită la nivel de județ

16/23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026

15 aprilie – 19 iunie 2026

Vacanțe programate în anul școlar 2025-2026:

25 octombrie – 2 noiembrie 2025

20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

O săptămână între 9 februarie – 1 martie 2026 (vacanță mobilă)

4 – 14 aprilie 2026

20 iunie – 6 septembrie 2026

Clasele terminale vor încheia mai devreme: a XII-a și a XIII-a pe 5 iunie, iar clasa a VIII-a pe 12 iunie. În schimb, elevii din liceele tehnologice și învățământul profesional vor merge la școală până pe 26 iunie.

„Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”

Cele două programe se vor desfășura între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, câte cinci zile consecutive fiecare, dar nu în același modul.

Pentru anul viitor, ministrul Educației a anunțat două teme obligatorii pentru „Școala Altfel”: prevenirea violenței și a consumului de substanțe interzise. Activitățile vor fi „semi-structurate”, pentru ca elevii, profesorii și părinții să învețe să recunoască aceste fenomene și să aplice proceduri de intervenție.

Pe lângă vacanțe, elevii vor sta acasă și pe 5 octombrie 2025, de Ziua Internațională a Educației, precum și în toate zilele declarate sărbători legale.

An școlar sub semnul protestelor

Noul an școlar riscă să nu înceapă la data stabilită, dacă dăm crezare „amenințărilor” lansate de sindicatele din învățământ. Federațiile sindicale protestează zilnic în fața Ministerului Educației, acuzând efectele Legii 141/2025, care prevede comasarea școlilor, creșterea normei didactice și tăieri în bugetele pentru burse și funcționare.

Ministrul Daniel David a respins cererile de demisie și în același timp a avertizat că „nu mai sunt bani pentru salarii și burse” – „Dacă plecarea mea ar rezolva problemele financiare din Educație, aș fi făcut-o demult. Nu mai sunt bani pentru salarii și burse pentru tot anul”.

În schimb, sindicatele acuză „disponibilizări mascate” și transformarea a mii de profesori în „navetiști forțați”. Liderii FSLI și FSE „Spiru Haret” amenință cu o grevă generală din această toamnă. La mitingurile din fața Ministerului Educației au participat deja câteva sute de cadre didactice, profesorii cerând retragerea încrederii față de ministru. Ei au afișat bilete simbolice de „îmbarcare spre Cluj”, orașul său natal.

