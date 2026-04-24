Cât costă să lucrezi de acasă în România, în 2026. Care sunt costurile ascunse, într-o lună întreagă, pentru munca remote
Munca de acasă devine varianta preferată a oamenilor care își caută un job, din ce în ce mai multe persoane dorindu-și un loc de muncă de la distanță.

Dacă în timpul pandemiei munca de acasă era o necesitate sau chiar o obligație, în prezent a devenit o preferință din ce în ce mai căutată de persoanele care vor un job. Fie că este vorba de economisirea timpului petrecut pe drum, reducerea cheltuielilor de navetă sau de echilibrul dintre viața profesională și cea personală, munca remote a devenit o opțiune tot mai atractivă pentru mulți oameni.

Cu toate acestea, munca de acasă nu este lipsită de costuri, fie că este vorba de consumul mai mare de energie electrică, de cheltuielile pentru gustări sau de investițiile necesare în echipamente și un spațiu de lucru adecvat.

Dacă ai un sistem cu două monitoare, laptop și aer condiționat sau încălzire toată ziua, factura la curent crește cu aproximativ 150 – 200 de lei față de un consumator care stă acasă doar seara. În plus, un stoc lunar de cafea de calitate și mici gustări „de productivitate” adaugă aproximativ 200 – 300 de lei la bonul de la supermarket.

Un alt aspect foarte important pentru persoanele care lucrează de acasă este echipamentul. Un scaun ergonomic decent pornește acum de la 1.200 de lei, iar o conexiune la internet de mare viteză (esențială pentru apeluri video 4K în 2026) costă în jur de 60 – 80 de lei.

Astfel, deși economisești banii pentru abonamentul de transport, uzura locuinței și consumul de resurse proprii duc la un cost suplimentar de aproximativ 400 – 500 de lei/lună comparativ cu perioada în care lucrai de la birou.

Bărbat din Neamț, împușcat mortal de polițiști după ce a deschis focul asupra luptătorilor SAS

Planul Europei pentru securizarea strâmtorii Ormuz: Londra și Parisul pregătesc o intervevnție militară defensivă pe ruta strategică a petrolului

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ De anul trecut, angajaţii Şantierului Damen din Mangalia trăiesc din promisiuni. Marţi ies din nou în stradă
10:08
De anul trecut, angajaţii Şantierului Damen din Mangalia trăiesc din promisiuni. Marţi ies din nou în stradă
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „PSD a trecut în opoziție și vom vedea ce va face acest Guvern PNL-USR. Am fost un mare dușman al coaliției de guvernare”
10:00
Ion Cristoiu: „PSD a trecut în opoziție și vom vedea ce va face acest Guvern PNL-USR. Am fost un mare dușman al coaliției de guvernare”
ACTUALITATE „Vampirul energetic” nebănuit din bucătărie. Acest electrocasnic consumă cât 70 de frigidere la un loc
09:59
„Vampirul energetic” nebănuit din bucătărie. Acest electrocasnic consumă cât 70 de frigidere la un loc
POLITICĂ Liderul senatorilor AUR acuză că vicepremierul Oana Gheorghiu „promovează un mecanism netransparent de vânzare a acțiunilor statului”
09:50
Liderul senatorilor AUR acuză că vicepremierul Oana Gheorghiu „promovează un mecanism netransparent de vânzare a acțiunilor statului”
ULTIMA ORĂ Tudor Gheorghe a fost transportat de urgență la spital în Iași după ce a căzut în baia hotelului unde era cazat
09:48
Tudor Gheorghe a fost transportat de urgență la spital în Iași după ce a căzut în baia hotelului unde era cazat
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Coaliția va guverna cu tensiuni și mai mari între partide pe măsură ce toate crizele se vor instala și vor descoperi că nu au soluții”
09:30
Dan Dungaciu: „Coaliția va guverna cu tensiuni și mai mari între partide pe măsură ce toate crizele se vor instala și vor descoperi că nu au soluții”
Mediafax
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Mediafax
Pași decisivi pentru finalizarea Autostrăzii Sibiu - Pitești
Click
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
Digi24
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la cap
Cancan.ro
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu astronauții atunci când se întorc pe Pământ
ECONOMIE Reacția bancherilor din România la investigația Consiliului Concurenței asupra dobânzilor
10:10
Reacția bancherilor din România la investigația Consiliului Concurenței asupra dobânzilor
JOBURI Ce pensie o să primești pentru meseria ta, dacă ai lucrat 38 de ani cu carte de muncă. Tabel complet pentru 25 de profesii populare în România
10:05
Ce pensie o să primești pentru meseria ta, dacă ai lucrat 38 de ani cu carte de muncă. Tabel complet pentru 25 de profesii populare în România
ANALIZA de 10 O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
10:00
O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
POLITICĂ Se pregătește revenirea lui Putin în „lumea mare” a politicii internaționale. Rusia ar urma să fie invitată oficial la summitul G20 din SUA
09:38
Se pregătește revenirea lui Putin în „lumea mare” a politicii internaționale. Rusia ar urma să fie invitată oficial la summitul G20 din SUA
NEWS ALERT Bărbat din Neamț, împușcat mortal de polițiști după ce a deschis focul asupra luptătorilor SAS
09:03
Bărbat din Neamț, împușcat mortal de polițiști după ce a deschis focul asupra luptătorilor SAS
ACTUALITATE Victor Ponta: „Bruxelles-ul nu poate să lase USR-ul să plece de la putere pentru că mai au încă de distrus România”
09:00
Victor Ponta: „Bruxelles-ul nu poate să lase USR-ul să plece de la putere pentru că mai au încă de distrus România”

Cele mai noi

Trimite acest link pe