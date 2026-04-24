Munca de acasă devine varianta preferată a oamenilor care își caută un job, din ce în ce mai multe persoane dorindu-și un loc de muncă de la distanță.

Dacă în timpul pandemiei munca de acasă era o necesitate sau chiar o obligație, în prezent a devenit o preferință din ce în ce mai căutată de persoanele care vor un job. Fie că este vorba de economisirea timpului petrecut pe drum, reducerea cheltuielilor de navetă sau de echilibrul dintre viața profesională și cea personală, munca remote a devenit o opțiune tot mai atractivă pentru mulți oameni.

Cu toate acestea, munca de acasă nu este lipsită de costuri, fie că este vorba de consumul mai mare de energie electrică, de cheltuielile pentru gustări sau de investițiile necesare în echipamente și un spațiu de lucru adecvat.

Dacă ai un sistem cu două monitoare, laptop și aer condiționat sau încălzire toată ziua, factura la curent crește cu aproximativ 150 – 200 de lei față de un consumator care stă acasă doar seara. În plus, un stoc lunar de cafea de calitate și mici gustări „de productivitate” adaugă aproximativ 200 – 300 de lei la bonul de la supermarket.

Un alt aspect foarte important pentru persoanele care lucrează de acasă este echipamentul. Un scaun ergonomic decent pornește acum de la 1.200 de lei, iar o conexiune la internet de mare viteză (esențială pentru apeluri video 4K în 2026) costă în jur de 60 – 80 de lei.

Astfel, deși economisești banii pentru abonamentul de transport, uzura locuinței și consumul de resurse proprii duc la un cost suplimentar de aproximativ 400 – 500 de lei/lună comparativ cu perioada în care lucrai de la birou.

