Cât curent consumă în 24 de ore un frigider sau un televizor. Câți lei se adaugă pe factură, la final de lună

18 nov. 2025, 22:55, Actualitate
Iată cât curent consumă în 24 de ore un frigider sau un televizor și câți lei se adaugă pe factură, la final de lună. Trebuie spus că consumul depinde mult de clasa energetică a aparatului, de model, precum și de cât de eficient este folosit. Iată, așadar, o estimare realistă și câți bani se adaugă, în medie, pe factura de electricitate la final de lună.

Clasa energetică (de exemplu A, B, C etc.) influențează direct câtă energie electrică consumă un aparat într-o zi. Astfel, un frigider modern, cu eficiență energetică ridicată, consumă mult mai puțin decât unul vechi ori de clasă inferioară. Televizoarele LED mai moderne sunt mai eficiente decât modelele mai vechi sau cu ecrane mari, însă în continuare consumul variază.

dăm exemplul unui frigider obișnuit dintr-o gospodărie: model de dimensiune medie, clasă energetică A+, volum de 250-300 l. Acest tip de frigider ar putea să aibă un consum electric de aproximativ 1,2 kWh pe zi (sau între 1 și 1,5 kWh, în funcție de cât de des pornește compresorul, de izolație, cât de plin este, temperatura ambiantă etc.).

Un televizor LED cu o diagonală de 120 cm (aproximativ 47-48 inch) poate să consume între 0,08 și 0,15 kWh pe oră, în funcție de luminozitate, setări și conținut afișat. Dacă este folosit, zicem, 5 ore pe zi, consumul zilnic ar fi în jur de 0,4-0,75 kWh. Să dăm un exemplu mediu: 0,6 kWh/zi.

Prețul pe kWh variază semnificativ între furnizorii de energie din România. Costul final depinde de oferta aleasă (inclusiv distribuție, taxe, TVA), scrie Playtech.ro.

  • PPC (fostul Enel): tariful anunțat este de 1,55 lei/kWh.
  • Engie România: se menționează prețuri de circa 1,44 lei/kWh.
  • Electrica Furnizare: tarife raportate la 1,50–1,59 lei/kWh.
  • Hidroelectrica: oferă unele dintre cele mai mici tarife: în unele regiuni prețul este de aproximativ 1,04 lei/kWh.

Frigider: 1,20 kWh/zi: PPC: ~1,86 lei/zi (1,2×1,55), Engie: ~1,73 lei/zi (1,2×1,44), Electrica: ~1,80-1,91 lei/zi (1,2×1,50-1,59), Hidroelectrica: ~1,25 lei/zi (1,2×1,04)

Televizor LED 120 cm (~0,6 kWh/zi): PPC: ~0,93 lei/zi (0,6×1,55), Engie: ~0,86 lei/zi (0,6×1,44), Electrica: ~0,90-0,95 lei/zi (0,6×1,50-1,59), Hidroelectrica: ~0,62 lei/zi (0,6×1,04)

Consumul zilnic al frigiderului, cu toate că pare mic (în jur de 1,2 kWh), poate să adăuge până la 2 lei în fiecare zi, ceea ce la nivel lunar ajunge la o sumă semnificativă: 60 de lei.

Televizorul, mai ales dacă e folosit câteva ore pe zi, adaugă și el la factura, însă mai puțin decât un frigider care funcționează permanent. Un leu pe zi, pentru câteva ore de funcționare, înseamnă, pe final de lună, 30 de lei pe factură.

