Cât de des trebuie să aerisești caloriferele, de fapt. Cum îți încălzești uniform locuința, potrivit specialiștilor

24 nov. 2025, 13:47, Actualitate
Cât de des trebuie să aerisești caloriferele, de fapt / foto: colaj Shutterstock

Aerisirea caloriferelor reprezintă un pas esențial peste care să nu treci cu vederea, atunci când se apropie sezonul rece. Pentru o încălzire uniformă și rapidă a încăperilor este necesar să respecți întregul proces de aerisire, având la dispoziție uneltele potrivite. Pașii sunt simpli, însă trebuie să fie efectuați cu atenție.

Odată ce sezonul rece se apropie, există câteva aspecte peste care nu ar trebui să treci cu vederea, îndeosebi atunci când dorești să ai locuința încălzită uniform și să faci economie la facturi. Un pas esențial reprezintă aerisirea caloriferelor. Este important ca aerul blocat în calorifere să fie eliminat, pentru ca circulația apei să nu fie împiedicată.

Vezi AICI la câte grade trebuie setată temperatura apei care circulă prin calorifere pentru a beneficia de confort.

Aerisirea caloriferelor – un proces care ar trebui efectuat înaintea sezonului rece / foto: Shutterstock

„Aerisirea caloriferelor se face cam de două ori pe an, pentru ca încălzirea centrală să poată funcționa eficient și să puteți sta liniștiți știind că vă țineți facturile la energie sub control”, a explicat inginerul Will Schofield, de la compania Boxt, notează b1tv.ro.

O problemă care poate apărea frecvent reprezintă blocarea aerului în calorifere, aspect care împiedică apa să circule uniform. Mai mult decât atât, lipsa aerisirii ar putea să genereze coroziune în interiorul conductelor, pe termen lung. Experții susțin că ar fi ideal ca acest proces de aerisire a caloriferelor să aibă loc de două ori pe an.

Cum se aerisesc caloriferele?

Procesul de aerisire a caloriferelor are loc în felul următor:

  • Oprirea centralei termice, inclusiv lăsarea acesteia să se răcească complet;
  • Vei avea nevoie de un recipient pentru colectarea apei;
  • O șurubelniță sau o cheie specială, în funcție de tipul caloriferului;
  • Trebie să deschizi încet supapa de aerisire în sensul invers acelor de ceasornic;
  • Menține recipientul sub supapă, pentru a colecta lichidul;
  • Apoi, supapa se închide în sensul acelor de ceasornic.

Norvegienii, cei mai eficienți din Europa la capitolul căldură. Cum stau în tricou în casă când afara sunt −30°C

Cum să reduci factura la energie electrică. Ce trebuie să faci dacă ai centrală de apartament

Cum poți ridica TEMPERATURA din locuință fără să atingi termostatul. Secretul hotelierilor a fost dezvăluit

Sursă foto: colaj Shutterstock (rol ilustrativ)

