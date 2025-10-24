Prima pagină » Actualitate » La câte grade trebuie setată temperatura apei care circulă prin calorifere. Este considerată zona optimă pentru confort și economie

La câte grade trebuie setată temperatura apei care circulă prin calorifere. Este considerată zona optimă pentru confort și economie

24 oct. 2025, 23:53, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Pe măsură ce temperaturile de afară sunt în scădere, tot mai mulți români pornesc încălzirea în locuințe, dar puțini știu care este temperatura la care trebuie setată apa care circulă prin calorifere. Specialiștii în eficiență energetică atarg atenția că o setare corectă a temperaturii poate să reducă consumul cu până la 30%, fără a sacrifica confortul termic din locuință.

Mulți proprietari tind să seteze centrala termică pe valori maxime de 70-80 de grade C, crezând că astfel vor obține căldură mai rapid. Dar în realitate însă, practica aceasta duce la consum inutil de gaz sau energie și la uzura prematură a centralei.

Se recomandă ca, dacă locuința permite, temperatura apei care circulă prin calorifere să fie setată între 55 și 60 de grade C. Temperatura aceasta este considerată zona optima pentru confort și economie, mai ales în apartamentele bine izolate termic, cu ferestre eficiente și pereți fără pierderi semnificative de căldură.

În aceste condiții, caloriferele o să emită o căldură constantă și uniform, iar centrala nu va fi nevoită să pornească și să se oprească frecvent – un proces care, de altfel, consumă mai mult combustibil.

O diferență de numai 10 grade îm temperatura apei poate avea deci un impact semnificativ asupra consumului. Dacă o centrală funcționează constant la 70 de grade C, ea lucrează la o efieciență mai scăzută, întrucât falcăra trebuie să mențină apa la un nivel ridicatm fapt care crește costul total de funcționare.

Dar, în schimb, la 55-60 de grade C, centrala funcționează mai mult în regim de condensare, adică recuperează o parte din energia termică pierdută prin gazele de ardere. Procesul acesta crește randamentul până la 95-98% și duce la scăderea facturii cu 20-30%, în sezonul rece.

Pentru a profita la maximum de aceste economii, specialiștii recomandă și alte măsuri, precum:

  • aerisirea caloriferelor la începutul sezonului rece, pentru ca apa să circule uniform.
  • montarea de robinete termostatate, care mențin o temperatură constantă în fiecare cameră.
  • evitarea acoperirii caloriferelor cu perdele sau mobilier, deoarece acestea împiedică disiparea eficientă a căldurii.
  • izolarea locuinței în special a ferestrelor și ușilor, pentru a reduce pierderile de căldură.
  • programarea centralei pentru a scădea temperatura în timpul nopții sau când nu ești acasă.

