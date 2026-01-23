Cât de fiabile sunt centralele electrice pentru încălzirea locuințelor și producerea apei calde. Detalii despre varianta de 12 kw

Centralele electrice reprezintă soluții moderne și tot mai des folosite pentru încălzirea locuințelor și pentru producerea apei calde menajere, ca alternativă la sistemele clasice de încălzire pe gaz, mai ales în zonele unde racordarea la rețeaua de gaze naturale nu este posibilă sau presupune costuri ridicate. Ele funcționează exclusiv pe bază de energie electrică, fără a fi nevoia de utilizarea combustibilor fosili, ceea ce le face o alternativă eficientă și ecologică.

Mulți proprietari aleg varianta de 12 kw, acest tip de centrală fiind apreciat pentru instalarea simplă, lipsa emisiilor poluante și siguranța în exploatare. Dar, chiar dacă sunt foarte eficiente, centralele electrice îi fac pe unii utilizatori să se întrebe ce consum de energie au, acesta fiind un aspect foarte important care influențează, până la urmă, valoarea facturilor.

Cât consumă o centrală electrică de 12 kW

O centrală electrică de 12 kW are o putere nominală care indică consumul maxim pe oră, respectiv 12 kWh, pentru fiecare oră de funcționare continuă. Acest lucru înseamnă că, atunci când centrala funcționează la capacitate maximă, timp de o oră, va consuma exact 12 kW/oră de energie electrică, pottiviy bzi.ro.

Dar, în realitate, centrala nu funcționează permanent la putere maximă, ci pornește și se oprește în funcție de temperatura setată și de pierderile de căldură din locuință. Totuși, în zilele de iarnă mai reci, durata totală de funcționare poate ajunge la 6-10 ore pe zi, chiar dacă aceasta nu este continuă.

Astfel, consumul zilnic estimativ poate varia considerabil, în funcție de câte ore funcționează. De exemplu, la 6 ore de funcționare centrala consumă aproximativ 72 kWh/zi, la 8 ore de funcționare aproximativ 96 kWh/zi, iar în situații extreme, la 10 ore, ajunge la un consum de până la 120 kWh/zi.

Pe parcursul unei luni de iarnă, consumul total poate depăși 1.000-1.500 kWh, în special în locuințele slab izolate sau în perioadele cu temperaturi foarte scăzute.

Cum funcționează o centrală electrică și sfaturi pentru reducerea consumului

O centrală electrică funcționează prin intermediul unei rezistențe electrice care se încălzește atunci când este alimentată cu energie electrică, iar căldura produsă este transferată apei din sistem, care este apoi distribuită către calorifere sau punctele de consum pentru apă caldă menajeră.

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple, dar eficiente, pentru reducerea consumului. Astfel, izolarea termică a locuinței este una dintre cele mai importante, deoarece reduce pierderile de căldură și timpul de funcționare al centralei.

Totodată, utilizarea unui termostat de ambient ajută la menținerea unei temperaturi constante și previne funcționarea inutilă la putere maximă.

Setarea unei temperaturi moderate, întreținerea periodică a centralei și adaptarea obiceiurilor de consum pot contribui semnificativ la scăderea consumului lunar.

Astfel, o centrală electrică de 12 kW poate deveni o soluție acceptabilă pentru anumite tipuri de locuințe, atunci când este utilizată în mod corect.

