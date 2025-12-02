Cum poate fi mărită durata de viață a centralei termice de apartament. Întreținerea corectă este cheia

Modul în care este folosită centrala termică influențează direct durata sa de viață. O greșeală frecventă poate dubla consumul de energie și reduce considerabil performanța aparatului. Mulți proprietari nu acordă atenție reglajelor corecte și mențin centrala la temperaturi prea ridicate sau prea scăzute față de necesitățile reale ale locuinței.

Setarea unui termostat la valori excesive sau folosirea centralei pentru a încălzi spații neutilizate generează un consum inutil de energie și solicită excesiv componentele aparatului. Această practică crește riscul de uzură prematură și poate provoca avarii costisitoare. De asemenea, lipsa aerisirii periodice a instalației sau ignorarea pierderilor de apă din circuit favorizează coroziunea și depunerile de calcar, scurtând durata de viață a centralei. Un sistem care funcționează în condiții improprii se va deteriora mai repede și va consuma mai mult gaz sau energie electrică pentru a menține aceeași temperatură în locuință.

Întreținerea preventivă