Cum poate fi mărită durata de viață a centralei termice de apartament. Întreținerea corectă este cheia

Modul în care este folosită centrala termică influențează direct durata sa de viață. O greșeală frecventă poate dubla consumul de energie și reduce considerabil performanța aparatului. Mulți proprietari nu acordă atenție reglajelor corecte și mențin centrala la temperaturi prea ridicate sau prea scăzute față de necesitățile reale ale locuinței.
Setarea unui termostat la valori excesive sau folosirea centralei pentru a încălzi spații neutilizate generează un consum inutil de energie și solicită excesiv componentele aparatului. Această practică crește riscul de uzură prematură și poate provoca avarii costisitoare.
De asemenea, lipsa aerisirii periodice a instalației sau ignorarea pierderilor de apă din circuit favorizează coroziunea și depunerile de calcar, scurtând durata de viață a centralei.
Un sistem care funcționează în condiții improprii se va deteriora mai repede și va consuma mai mult gaz sau energie electrică pentru a menține aceeași temperatură în locuință.
Întreținerea preventivă este cheia pentru o durată de viață îndelungată. Curățarea filtrelor, verificarea presiunii în circuit și inspectarea schimbătorului de căldură la intervale regulate împiedică acumularea depunerilor care pot afecta eficiența centralei.
Reviziile periodice, de preferat de două ori pe an, înainte de sezonul rece și la finalul acestuia, permit detectarea timpurie a problemelor și înlocuirea pieselor uzate înainte de a provoca defecte majore.
Lubrifierea componentelor mobile și verificarea senzorilor și a pompelor de circulație sunt pași simpli care pot adăuga ani buni de funcționare fără întreruperi.
Gestionarea corectă a temperaturii interioare și programarea centralelor pentru intervale orare optime poate reduce semnificativ consumul de energie.
Folosirea unui termostat programabil sau a unei aplicații smart permite adaptarea funcționării centralei în funcție de programul zilnic, evitând supraîncălzirea inutilă.
Izolarea locuinței și corectarea pierderilor de căldură prin ferestre și uși contribuie, de asemenea, la reducerea solicitării centralei. O centrală care nu trebuie să compenseze pierderile constante va funcționa mai eficient și mai mult timp, fără a necesita reparații frecvente.
Prin aplicarea acestor metode simple, durata de viață a centralei poate fi prelungită cu până la 10 ani, iar consumul de energie poate fi redus considerabil.