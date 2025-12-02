Prima pagină » Actualitate » Cum poate fi mărită durata de viață a centralei termice de apartament. Întreținerea corectă este cheia

Cum poate fi mărită durata de viață a centralei termice de apartament. Întreținerea corectă este cheia

02 dec. 2025, 11:37, Actualitate
Cum poate fi mărită durata de viață a centralei termice de apartament. Întreținerea corectă este cheia
Sursa foto: Profimedia images

Modul în care este folosită centrala termică influențează direct durata sa de viață. O greșeală frecventă poate dubla consumul de energie și reduce considerabil performanța aparatului. Mulți proprietari nu acordă atenție reglajelor corecte și mențin centrala la temperaturi prea ridicate sau prea scăzute față de necesitățile reale ale locuinței.

Setarea unui termostat la valori excesive sau folosirea centralei pentru a încălzi spații neutilizate generează un consum inutil de energie și solicită excesiv componentele aparatului. Această practică crește riscul de uzură prematură și poate provoca avarii costisitoare.

De asemenea, lipsa aerisirii periodice a instalației sau ignorarea pierderilor de apă din circuit favorizează coroziunea și depunerile de calcar, scurtând durata de viață a centralei.

Un sistem care funcționează în condiții improprii se va deteriora mai repede și va consuma mai mult gaz sau energie electrică pentru a menține aceeași temperatură în locuință.

Întreținerea preventivă

Întreținerea preventivă este cheia pentru o durată de viață îndelungată. Curățarea filtrelor, verificarea presiunii în circuit și inspectarea schimbătorului de căldură la intervale regulate împiedică acumularea depunerilor care pot afecta eficiența centralei.

Reviziile periodice, de preferat de două ori pe an, înainte de sezonul rece și la finalul acestuia, permit detectarea timpurie a problemelor și înlocuirea pieselor uzate înainte de a provoca defecte majore.

Lubrifierea componentelor mobile și verificarea senzorilor și a pompelor de circulație sunt pași simpli care pot adăuga ani buni de funcționare fără întreruperi.

Cum poți reduce consumul și uzura fără costuri mari

Gestionarea corectă a temperaturii interioare și programarea centralelor pentru intervale orare optime poate reduce semnificativ consumul de energie.

Folosirea unui termostat programabil sau a unei aplicații smart permite adaptarea funcționării centralei în funcție de programul zilnic, evitând supraîncălzirea inutilă.

Izolarea locuinței și corectarea pierderilor de căldură prin ferestre și uși contribuie, de asemenea, la reducerea solicitării centralei. O centrală care nu trebuie să compenseze pierderile constante va funcționa mai eficient și mai mult timp, fără a necesita reparații frecvente.

Prin aplicarea acestor metode simple, durata de viață a centralei poate fi prelungită cu până la 10 ani, iar consumul de energie poate fi redus considerabil.

Recomandarea video

Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Cancan.ro
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut să-l bată pe filologul Papahagi. Primar: „Vorbește de rău episcopii și patriarhul”
Mediafax
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
Click
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
Primele imagini cu gemenele Indiggo din AREST! Cu greu le mai recunoști
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce avem amprente?
POLITICĂ Victor Ponta dă de pământ cu ministrul Mediului, după ce 100.000 de oameni au rămas fără apă. „Incompetența USR ucide”
11:35
Victor Ponta dă de pământ cu ministrul Mediului, după ce 100.000 de oameni au rămas fără apă. „Incompetența USR ucide”
FLASH NEWS Locuitorii din Prahova și Dâmbovița mai au de așteptat până când vor avea din nou apă. Autoritățile prezintă „cel mai optimist scenariu”
11:29
Locuitorii din Prahova și Dâmbovița mai au de așteptat până când vor avea din nou apă. Autoritățile prezintă „cel mai optimist scenariu”
FLASH NEWS Ping pong electoral: După ce Drulă a insistat ca Ciprian Ciucu să se retragă din cursa pentru PMB, acum liberalul îi cere lui Drulă să renunțe
10:58
Ping pong electoral: După ce Drulă a insistat ca Ciprian Ciucu să se retragă din cursa pentru PMB, acum liberalul îi cere lui Drulă să renunțe
EMISIUNI Ion Cristoiu: „De Ziua ei, România s-a trezit cu o flegmă scuipată în obraz de președintele Nicușor Dan”
10:46
Ion Cristoiu: „De Ziua ei, România s-a trezit cu o flegmă scuipată în obraz de președintele Nicușor Dan”
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu: „Până când frauda cosmică de anul trecut nu va fi sancționată, e inutil să discut despre orice fel de alegeri”
10:21
Călin Georgescu: „Până când frauda cosmică de anul trecut nu va fi sancționată, e inutil să discut despre orice fel de alegeri”
ULTIMA ORĂ Vlad Gheorghe, apropiat al lui Nicușor Dan, se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul-surpriză pe care-l susține
10:01
Vlad Gheorghe, apropiat al lui Nicușor Dan, se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul-surpriză pe care-l susține

Cele mai noi