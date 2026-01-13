Cât de mare este reducerea la impozitul pe proprietate dacă îl plătești până la 31 martie

Anul 2026 a venit și cu taxe mult mai mari în privința obligațiilor fiscale pentru proprietarii care dețin locuințe, terenuri sau autoturisme. Vestea bună este că cei care vor să își achite impozitele din timp pot beneficia de o reducere semnificativă. Plata integrală a impozitului până la 31 martie 2026, vine cu o bonificație de 10%, mai exact, o măsură care încurajează plata anticipată și oferă un avantaj financiar contribuabililor.

Cât economisești dacă plătești impozitul până la 31 martie

Reducerea aceasta este aplicată impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, cu o condiție, suma datorată pe întregul an să fie achitată într-o singură tranșă. Practic, statul îți oferă șansa să plătești mai puțin dacă alegi să nu amâni obligația aceasta.

Economia realizată poate fi semnificativă, mai ales pentru cei care dețin mai multe bunuri impozabile. De exemplu, în cazul unui impozit anual de 3.000 de lei, reducerea de 10% înseamnă o scădere a sumei de plată la 2.700 de lei. Diferența de 300 de lei rămâne în buzunarul proprietarului.

Pentru persoanele care dețin mai multe proprietăți, o locuință, un teren și un autoturism, spre exemplu – reducerea se aplică pentru fiecare impozit în parte. Economiile cumulate pot să ajungă lejer la câteva sute de lei într-un singur an, bani care pot fi economisiți sau investiți în altceva.

În situația în care impozitul nu este achitat integral până la termenul limită de 31 martie, suma datorată nu mai beneficiază de reducerea de 10%. După data de 31 martie 2026, impozitul poate fi plătit în două rate egale: prima până la 30 iunie 2026, iar a doua până la 30 septembrie 2026. Această variantă oferă mai multă flexibilitate, dar implică plata integrală a sumei stabilite, fără nicio bonificație.

Este important de știut că depășirea acestor termene poate atrage penalități de întârziere, motiv pentru care respectarea calendarului fiscal rămâne esențială.

