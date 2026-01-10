Prima pagină » Actualitate » Cât gaz consumă centrala la 19°C, 21°C sau 23°C, la un apartament de 50 mp. Cât arată pe factură

10 ian. 2026, 11:20, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Iată cât gaz consumă centrala la 19°C, 21°C sau 23°C, la un apartament de 50 mp și cât arată pe factură.

Setarea termostatului determină direct cât gaz arde centrala și cât ai putea să plătești la final de lună. O diferență aparent mică între 19°C, 21°C sau 23°C înseamnă cicluri de funcționare mai lungi, dar și o notă de plată mai mare.

Astfel, în sezonul rece, pentru un apartament de aproximativ 50 mp, valorile probabile sunt:

  • 19°C: în jur de ~550 kWh/lună (aprox. ~55 mc), care se traduce prin costuri de ordinul a ~190 lei.
  • 21°C: în jur de ~620 kWh/lună (aprox. ~62 mc), la o o factură estimată la ~215 lei.
  • 23°C: în jur de ~680 kWh/lună (aprox. ~68 mc), pentru o cheltuială de aproximativ ~240 lei.

De precizat este că, fiecare grad în plus poate adăuga cam 6–8% la consum.

Cifrele sunt repere pentru izolație medie și un regim de utilizare normal; diferențele dintre setările de 19°C, 21°C și 23°C apar clar atât în energie cât și în lei. În exemplul de mai sus, echivalența folosită este de ~10 kWh 1 mc de gaz, ca aproximație convenabilă pentru estimări.

Ce influențează consumul centralei

Consumul centralei este influențat de mai mulți factori, ca: suprafața și volumul încălzit, calitatea anvelopei clădirii, temperatura exterioară, tipul centralei și modul de lucru, precum și obiceiurile de utilizare.

Astfel, în practică, o setare de 21°C pe parcursul zilei, coborâtă noaptea la 19–20°C, combinată cu o centrală de tip condensație și cu obiceiuri atente (programare, aerisire scurtă, etanșări bune) va arăta, în majoritatea situațiilor, un consum apropiat de reperele menționate anterior, cu abateri date de vreme și de calitatea izolării.

