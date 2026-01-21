Cât îl costă pe Rică Răducanu tratamentul pentru genunchi. ”Fac o dată la 6 luni”

Fostul portar Rică Răducanu, în vârstă de 79 de ani, a spus cât îl costă tratamentul pentru genunchi pe care îl face o dată la jumătate de an.



Rică Răducanu, fostul portar de legendă al fotbalului românesc, are de ceva vreme probleme de sănătate.

Rică Răducanu are dureri de picioare și face injecții cu colagen. Acesta a spus, pentru click.ro, cât îl costă tratamentul respectiv.

Cât îl costă pe Rică Răducanu tratamentul pentru genunchi. ”30 de milioane! Trebuie să dau acum să fac injecții”

”Săptămâna trecută mi-a scos 5 fiole de lichid de la genunchi și acum trebuie să bag altceva, colagen… Vedem! În spital nu mai pot să stau, decât acasă. Nu mai pot să stau două zile undeva (…) Da! 30 de milioane! Trebuie să dau acum să fac injecții, le fac o dată la 6 luni”, a explicat fostul portar.

Rică Răducanu a mărturisit că băiatul este cel care îi mai trimite bani:

”Ce să facă! Bine că avem cine să ne trimită! Că altfel nu ne bagă nimeni în seamă! Nu vezi acum ce criză…”.

Întrebat dacă ține regim, Rică Răducanu a răspuns:

”De ce? Păi nu mai mănânc, nu prea mai mănânc, am gâtul mic, trebuie să mă operez. Sosuri, ciorbă, și un pahar de vin. Nu mai merge, tată!”.

Acesta a dat detalii și despre cum arată o zi din viața sa:

”Stau, mă duc pe la stadion, mă mai duc pe la sală, mai mă uit, mă mai duc la păcănele. Nu se supără soția, asta e ca o boală, mă mai relaxez. Dar caut să nu cheltui, dacă iese, iese, dacă nu, nu!”.