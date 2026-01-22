Cât o costă pe Anca Țurcașiu să stea două luni în Thailanda. ”Ne încadrăm într-un buget minim, având un maxim de confort”

Anca Țurcașiu, în vârstă de 55 de ani, a ales să scape de frigul din România și să se relaxeze la căldură, în Thailanda, alături de iubitul ei.

Anca Țurcașiu și actualul ei partener, Călin, se află în această perioadă în Thailanda. Artista a spus, pe contul săuu de pe o rețea de socializare, cât îi costă cazarea și mâncarea în destinația respectivă.

Vedeta a menționat că biletele de avion au fost cumpărate încă din luna iunie a anului trecut și au costat 900 de euro, la Qatar Airlines: ”Depinde de companie și de momentul în care cumperi biletul. Noi le-am luat din iunie, cu 900 euro cu Qatar Airlines”.

Cât o costă pe Anca Țurcașiu să stea două luni în Thailanda. ”Mâncarea, două mese pe zi consistente, nu costă mai mult de 60 lei pe zi”

”Viața aici are un farmec aparte. Cel mai important este că reușim să „fentăm” două luni de iarnă, de frig. Costurile pentru traiul în Thailanda sunt extrem de mici. Noi alegem cazări care costă maxim 100 lei pe noapte de persoană(cu strict necesar de confort, aproape de plajă, aer condiționat, apă caldă, tv, terasă etc.), iar mâncarea, două mese pe zi consistente, nu costă mai mult de 60 lei pe zi. Grosso modo, cu ce mai cumpărăm, poate 200 de lei pe zi, totul. 6000 lei pe lună.

Astfel, ne încadrăm într-un buget minim, având un maxim de confort. (Se poate și mult mai ieftin decât trăim noi, alegând cazări pe termen lung, cu maxim 400 euro pe lună). Sunt extrem de mulți europeni care fac același lucru. O viață avem. Trebuie să facem tot ce putem s-o trăim cât mai bine, cât mai confortabil și să ne bucurăm de fiecare zi! Vă îmbrățișez!!!”, a precizat artista în mediul online.

Chiar dacă se află în vacanță, Anca Țurcașiu nu renunță la sport, pentru a fi în formă:

”Ora de sport. Mi-am propus un program de 30, 40 de minute în fiecare zi, fără să mă forțez, fără să exagerez. Alternez grupele musculare și lucrez doar cu greutatea corpului. Astfel încât să rămân in formă. Ca să nu mai spun că am găsit și locul perfect pentru asta… Spectacolul apusului , mereu altfel, face ca totul să pară mai ușor…”.

Anca Țurcașiu a fost căsătorită și are un copil

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai cunoscute artiste din showbiz-ul românesc. În plan personal, Anca Țurcașiu a format o familie cu medicul Cristian Georgescu timp de 23 de ani, din mariajul acestora rezultând un băiat, Radu. Cei doi s-au căsătorit în anul 1998. Anunțul despre divorțul său de Cristian Georgescu a fost făcut de Anca Țurcașiu pe pagina sa de Facebook, în data de 20 iulie 2020.

Înainte de a-l întâlni pe medicul stomatolog Cristian Georgescu, Anca Țurcașiu a trăit o poveste de dragoste cu binecunoscutul artist Gheorghe Gheorghiu. În anii ’90, Anca Țurcașiu și Gheorghe Gheorghiu formau unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Povestea lor de dragoste a durat patru ani.

De ceva vreme, Anca Țurcașiu are un nou iubit, Călin Șerban.