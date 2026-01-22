Prima pagină » Actualitate » Cât o costă pe Anca Țurcașiu să stea două luni în Thailanda. ”Ne încadrăm într-un buget minim, având un maxim de confort”

Cât o costă pe Anca Țurcașiu să stea două luni în Thailanda. ”Ne încadrăm într-un buget minim, având un maxim de confort”

22 ian. 2026, 15:30, Actualitate
Cât o costă pe Anca Țurcașiu să stea două luni în Thailanda. ”Ne încadrăm într-un buget minim, având un maxim de confort”
Galerie Foto 15
Cât o costă pe Anca Țurcașiu vacanța în Thailanda

Anca Țurcașiu, în vârstă de 55 de ani, a ales să scape de frigul din România și să se relaxeze la căldură, în Thailanda, alături de iubitul ei.

Anca Țurcașiu și actualul ei partener, Călin, se află în această perioadă în Thailanda. Artista a spus, pe contul săuu de pe o rețea de socializare, cât îi costă cazarea și mâncarea în destinația respectivă.

Vedeta a menționat că biletele de avion au fost cumpărate încă din luna iunie a anului trecut și au costat 900 de euro, la Qatar Airlines: ”Depinde de companie și de momentul în care cumperi biletul. Noi le-am luat din iunie, cu 900 euro cu Qatar Airlines”.

Cât o costă pe Anca Țurcașiu să stea două luni în Thailanda. ”Mâncarea, două mese pe zi consistente, nu costă mai mult de 60 lei pe zi”

”Viața aici are un farmec aparte.  Cel mai important este că reușim să „fentăm” două luni de iarnă, de frig. Costurile pentru traiul în Thailanda sunt extrem de mici. Noi alegem cazări care costă maxim 100 lei pe noapte de persoană(cu strict necesar de confort, aproape de plajă, aer condiționat, apă caldă, tv, terasă etc.), iar mâncarea, două mese pe zi consistente, nu costă mai mult de 60 lei pe zi. Grosso modo, cu ce mai cumpărăm, poate 200 de lei pe zi, totul. 6000 lei pe lună.

Astfel, ne încadrăm într-un buget minim, având un maxim de confort. (Se poate și mult mai ieftin decât trăim noi, alegând cazări pe termen lung, cu maxim 400 euro pe lună). Sunt extrem de mulți europeni care fac același lucru. O viață avem. Trebuie să facem tot ce putem s-o trăim cât mai bine, cât mai confortabil și să ne bucurăm de fiecare zi!  Vă îmbrățișez!!!”, a precizat artista în mediul online.

Chiar dacă se află în vacanță, Anca Țurcașiu nu renunță la sport, pentru a fi în formă:

”Ora de sport. Mi-am propus un program de 30, 40 de minute în fiecare zi, fără să mă forțez, fără să exagerez. Alternez grupele musculare și lucrez doar cu greutatea corpului. Astfel încât să rămân in formă.  Ca să nu mai spun că am găsit și locul perfect pentru asta… Spectacolul apusului , mereu altfel, face ca totul să pară mai ușor…”.

Anca Țurcașiu a fost căsătorită și are un copil

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai cunoscute artiste din showbiz-ul românesc. În plan personal, Anca Țurcașiu a format o familie cu medicul Cristian Georgescu timp de 23 de ani, din mariajul acestora rezultând un băiat, Radu. Cei doi s-au căsătorit în anul 1998.  Anunțul despre divorțul său de Cristian Georgescu a fost făcut de Anca Țurcașiu pe pagina sa de Facebook, în data de 20 iulie 2020.

Înainte de a-l întâlni pe medicul stomatolog Cristian Georgescu, Anca Țurcașiu a trăit o poveste de dragoste cu binecunoscutul artist Gheorghe Gheorghiu. În anii ’90, Anca Țurcașiu și Gheorghe Gheorghiu formau unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Povestea lor de dragoste a durat patru ani.

De ceva vreme, Anca Țurcașiu are un nou iubit, Călin Șerban.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Un nou accident feroviar în Spania. Un tren a fost lovit de o macara în Cartagena și mai mulți oameni au fost răniți
16:20
Un nou accident feroviar în Spania. Un tren a fost lovit de o macara în Cartagena și mai mulți oameni au fost răniți
CONTROVERSĂ Fostul mogul Adrian Sârbu revine cu o nouă controversă: Propune ca România să devină al 51-lea stat american. Cum au reacționat cei care au răspuns la sondaj
16:00
Fostul mogul Adrian Sârbu revine cu o nouă controversă: Propune ca România să devină al 51-lea stat american. Cum au reacționat cei care au răspuns la sondaj
INEDIT Miliardarii lumii au pus ochii pe furajele din România: Țiriac şi Andrej Babiš, premierul Cehiei, investesc în hrană
15:22
Miliardarii lumii au pus ochii pe furajele din România: Țiriac şi Andrej Babiš, premierul Cehiei, investesc în hrană
EXTERNE Fost însoțitor de bord, reținut pentru o escrocherie de mii de dolari. Cum făcea rost de bilete de avion gratuite
14:55
Fost însoțitor de bord, reținut pentru o escrocherie de mii de dolari. Cum făcea rost de bilete de avion gratuite
FLASH NEWS Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, desființează „scamatoria deficitului”: „Nu vreau să cred că dați dovadă de analfabetism bugetar”
14:29
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, desființează „scamatoria deficitului”: „Nu vreau să cred că dați dovadă de analfabetism bugetar”
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Misterele jocului de ruletă (P)
EXCLUSIV Efectele absenței lui Nicușor Dan de la Davos. Doru Bușcu: România nu mai e un stat
16:05
Efectele absenței lui Nicușor Dan de la Davos. Doru Bușcu: România nu mai e un stat
CONTROVERSĂ Curier prins în timp ce fura un animal de companie din fața ușii unei familii
15:59
Curier prins în timp ce fura un animal de companie din fața ușii unei familii
EXCLUSIV Cristian Diaconescu: Nicușor Dan ar fi trebuit să fie la Davos. „Ar fi fost o oportunitate ca zona de business să discute cu zona politică”
15:59
Cristian Diaconescu: Nicușor Dan ar fi trebuit să fie la Davos. „Ar fi fost o oportunitate ca zona de business să discute cu zona politică”
FLASH NEWS Orban și Milei pe scena de la Davos, lângă Trump. Câți lideri mondiali au semnat carta Consiliului Păcii. Rubio: „Se vor alătura și mai mulți“
15:50
Orban și Milei pe scena de la Davos, lângă Trump. Câți lideri mondiali au semnat carta Consiliului Păcii. Rubio: „Se vor alătura și mai mulți“
FOTO O dronă cu explozibili s-a prăbușit în grădina unei case din Republica Moldova. Autoritățile evacuează localnicii din zonă
15:47
O dronă cu explozibili s-a prăbușit în grădina unei case din Republica Moldova. Autoritățile evacuează localnicii din zonă
FLASH NEWS Prefectul unui județ din România a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Economia la buget ar fi de peste 9 milioane de lei
15:41
Prefectul unui județ din România a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Economia la buget ar fi de peste 9 milioane de lei

Cele mai noi

Trimite acest link pe