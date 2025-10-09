Cât pierzi la pensie dacă te retragi anticipat cu 1, 2 sau 5 ani, de fapt

Pensionarea anticipată în România este posibilă, însă vine la pachet cu diminuări aplicate la cuantumul pensiei pentru fiecare lună de anticipare. Condițiile și procentele de reducere sunt prevăzute de legislație, aplicându-se diferit în funcție de cu cât timp înainte de vârsta standard te pensionezi. Mai precis: pensia se calculează prin înmulțirea pinctajului total al asiguratului cu valoarea punctului de pensie, iar pensia anticipată suportă o reducere lunară procentuală.

Casa Națională de Pensii (CNPP) a făcut public un tabel cu procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare (% pe lună). Procentul scade pe măsură ce se apropie de 5 ani: pentru primele 12 luni (până la 1 an) se aplică 0,40% pentru fiecare lună. Pentru lunile între 1 și 2 ani: 0,35% pe lună, între 2 și 3 ani: 0,30%, între 3 și 4 ani: 0,25%, între 4 și 5 ani: 0,20%. Procentele se cumulează pentru lunile corespunzătoare perioadei de anticipare.

Presupunând un cuantum „net” ipotetic al pensiei la vârsta standard de 2.000 de lei/lună, valoarea de referință a punctului de pensie și punctajul tău determină acest număr, CNPP publică indicatorii anual.

La o retragere cu 1 an înainte (12 luni ): 12 x 0,40% = 4,8% diminuare

Pierdere = 2.000 x 4,8% = 96 lei/lună: pensie finală: 1.904 lei.

La o retragere cu 2 ani înainte (24 luni ): primele 12 luni 0,40%+ urm ătoarele 12 luni 0,35% → 4,8% + 4,2% = 9,0% diminuare .

Pierdere = 2.000 × 9,0% = 180 lei/lună → pensie finală: 1.820 lei.

La o retragere cu 5 ani înainte (60 luni ): se cumuleaz ă toate treptele : 4,8% + 4,2% + 3,6% + 3,0% + 2,4% = 18,0% diminuare .

Pierdere = 2.000 × 18% = 360 lei/lună → pensie finală: 1.640 lei.

De precizat este că aceste calcule sunt orientative, procentajele lunare sunt fixe potrivit regulamentului, însă cuantumul pensiei depinde de punctajul total și de valoarea punctului de pensie la data stabilirii pensiei.

Cump ă rarea vechimii

Legea prevede ca, la data îndeplinirii condițiilor pentru pensia pentru limita de vârstă, pensia anticipată se transformă, din oficiu, în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează fără diminuarea aplicată anterior, eliminându-se penalizarea, adică, odată ajuns la vârsta standard, pensia ți se poate recalcula în favoarea ta. Documentele şi normele recente (Legea nr. 360/2023 şi precizări CNPP) conţin aceste prevederi.

În cazul în care ai perioade necontributive și nu vrei să pierzi beneficiile unei vechimi mai mari la calculul pensiei, poți încheia niște contracte de asigurare socială pentru cumpărarea vechimii. Costul lunar pentru astfel de contracte este stabilit oficial și a fost actualizat în 2023-2024. Achiziţia de vechime ar putea creşte punctajul şi astfel cuantumul pensiei, reducând efectul penalizării, în cazul în care te apropii de dreptul la pensie anticipată.

