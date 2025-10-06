Cresc pensiile până în 2030. Iată cum poți calcula venitul în funcție de ce pensie primești acum

Vești bune pentru milioanele de pensionari din România. Până în 2030 pensiile vor crește. Potrivit legii, pensiile se vor majora anual, la 1 ianuarie, în funcție de rata inflației și de 50% din creșterea venitului brut.

Seniorii își pot face acum o simulare a veniturilor până în 2030 și să afle ce sume vor încasa.

Cum vor fi majorate pensiile în următorii ani

Specialiștii de la Consiliul Fiscal au făcut o prognoză privind evoluția pensiilor. Dacă inflația rămâne controlată și salariile cresc, pensiile se vor majora între 3% și 8% în perioada 2026-2030.

Potrivit Consiliului Fiscal, pensiile de stat ar urma să fie indexate astfel:

2026: +8%

+8% 2027: +4,9%

+4,9% 2028: +3,8%

+3,8% 2029: +3,2%

+3,2% 2030: +3%

Creșterile pot fi ajustate, însă le oferă seniorilor o imagine clară asupra viitoarelor venituri.

Ce pensie va încasa, anual, un senior care acum are un venit de 2.000 de lei

2026: pensia va ajunge la 2.160 de lei (+8%)

2027: 2.358 de lei (+9,2%)

2028: 2.495 de lei (+5,8%)

2029: 2.572 de lei (+3,1%)

2030: pensia va ajunge la 2.650 de lei (+3,0%)

Ce pensie va încasa, anual, un senior care acum are un venit de 3.000 de lei

2026: pensia va ajunge la 3.260 de lei (+8%)

2027: 3.423 de lei (+5,0%)

2028: 3.553 de lei (+3,8%)

2029: 3.666 de lei (+3,2%)

2030: pensia va ajunge la 3.776 de lei (+3,0%)

Ce pensie va încasa, anual, un senior care acum are un venit de 4.000 de lei

2026: pensia va ajunge la 4.320 de lei (+8%)

2027: 4.536 de lei (+5,0%)

2028: 4.708 de lei (+3,8%)

2029: 4.872 de lei (+3,5%)

2030: pensia va ajunge la 5.003 de lei (+2,7%)

Ce pensie va încasa, anual, un senior care acum are un venit de 5.000 de lei

2026: pensia va ajunge la 5.400 de lei (+8%)

2027: 5.670 de lei (+5,0%)

2028: 5.885 de lei (+3,8%)

2029: 6.073 de lei (+3,2%)

2030: pensia va ajunge la 6.255 de lei (+3,0%)

Care este vârsta standard de pensionare

În prezent, vârsta standard este de 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați, cu un stagiu minim de 15 ani și unul complet de 35 de ani. Până în 2035, se va face egalizarea vârstei de pensionare, astfel încât femeile vor ieși la pensie la aceeași vârstă cu bărbații. Ultima modificare a intrat în vigoare în ianuarie 2025, când vârsta femeilor a urcat la 62 de ani și 4 luni.

