Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul pentru o familie

Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis în noiembrie 2025. Acesta atrage vizitatori din toată Oltenia și din orașele vecine. Iată cum arată o simulare de calcul pentru o familie formată din 2 adulți și 2 copii mici, care pleacă fie din București, fie din Ploiești, pentru o excursie de o zi, fără cazare, sau o mini-vacanță cu o noapte la hotel. Pentru acest calcul se ia în considerare costul carburantului curent, distanțele rutiere, opțiunea tren, prețuri medii la mâncare în oraș și tarife observate la Târg.

Transportul cu mașina – cât costă drumul

Pentru estimări, s-au folosit distanțele rutiere și un consum mediu de 7 l/100 km:

București – Craiova: aproximativ 230 km pe sens , deci 460 km dus- întors .

Ploie ști – Craiova: aproximativ 238 km pe sens , deci 476 km dus- întors .

Cu un consum de circa 32–33 litri de carburant pe traseu și prețurile actuale ale benzinei și motorinei, rezultă:

Bucure ști → Craiova → Bucure ști : 246 –258 lei carburant

Ploie ști → Craiova → Ploie ști : 252 –264 lei carburant

Parcarea în centrul Craiovei mai adaugă aproximativ 5–20 lei/zi.

Pentru transportul cu trenul

Prețurile diferă în funcție de tipul trenului și de clase, dar pentru o familie:

Adulți: 50–80 lei/persoană dus-întors

Copii: reducere importantă, astfel că întregul transport pentru familie se încadrează în aproximativ 320–360 lei.

Deși este o variantă confortabilă, ea este mai puțin flexibilă decât mașina.

Cazarea – dac ă răm âi o noapte

Cei care aleg să stea peste noapte pot găsi în Craiova câteva opțiuni pentru toate buzunarele:

Buget redus: 150–300 lei/noapte

Cazare medie: 300–450 lei/noapte

Hoteluri superioare: 450–800 lei/noapte

Un preț realist pentru o familie este 300–400 lei pentru o cameră sau un apartament.

Mâncare în ora ș și la t ârg

Târgul oferă mici cu garnitură, langoș, ciolan, burgeri, dulciuri și băuturi calde. Prețurile orientative sunt:

Porție de mici cu cartofi: ~46 lei

Shaorma: ~30 lei

Langoș: 12–20 lei

Vin fiert / ciocolată caldă: 10–20 lei

Pentru o familie:

Gustări la târg: 150–250 lei

O masă la restaurant: 120–300 lei, în funcție de local

Bugetul total – c ât cheltuie o familie într -o zi

Excursie de o zi cu plecare din București (cu mașina)

Transport: 246 lei

Parcare și mici cheltuieli: 30 lei

Mese și gustări: 200 lei

Suveniruri și activități: 80 lei

Total: ≈ 556 lei (≈ 139 lei/persoană)

Excursie de o zi cu plecare din Ploiești (cu mașina)

Transport: 252 lei

Parcare + cheltuieli: 30 lei

Mâncare: 200 lei

Suveniruri: 80 lei

Total: ≈ 562 lei

Mini-vacanță cu o noapte de cazare (plecare din București)

Transport: 246 lei

Cazare: 350 lei

Mese la târg și în oraș: 300 lei

Suveniruri/activități: 120 lei

Total: ≈ 1.016 lei

Varianta tren

Transport total familie: 320–360 lei

Cheltuieli la târg: 200 lei

Alte cheltuieli: 80 lei

Total: ≈ 720–760 lei

Astfel, cu o noapte de cazare, bugetul ajunge la 1.000 de lei sau mai mult, scrie Playtech.ro.

