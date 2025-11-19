Prima pagină » Actualitate » Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul pentru o familie

Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul pentru o familie

19 nov. 2025, 17:02, Actualitate
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul pentru o familie

Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis în noiembrie 2025. Acesta atrage vizitatori din toată Oltenia și din orașele vecine. Iată cum arată o simulare de calcul pentru o familie formată din 2 adulți și 2 copii mici, care pleacă fie din București, fie din Ploiești, pentru o excursie de o zi, fără cazare, sau o mini-vacanță cu o noapte la hotel. Pentru acest calcul se ia în considerare costul carburantului curent, distanțele rutiere, opțiunea tren, prețuri medii la mâncare în oraș și tarife observate la Târg.

Transportul cu mașina cât costă drumul

Pentru estimări, s-au folosit distanțele rutiere și un consum mediu de 7 l/100 km:

  • București – Craiova: aproximativ 230 km pe sens, deci 460 km dus-întors.
  • Ploiești – Craiova: aproximativ 238 km pe sens, deci 476 km dus-întors.

Cu un consum de circa 32–33 litri de carburant pe traseu și prețurile actuale ale benzinei și motorinei, rezultă:

  • București → Craiova → București: 246–258 lei carburant
  • Ploiești → Craiova → Ploiești: 252–264 lei carburant

Parcarea în centrul Craiovei mai adaugă aproximativ 5–20 lei/zi.

Pentru transportul cu trenul

Prețurile diferă în funcție de tipul trenului și de clase, dar pentru o familie:

Adulți: 50–80 lei/persoană dus-întors

Copii: reducere importantă, astfel întregul transport pentru familie se încadrează în aproximativ 320–360 lei.

Deși este o variantă confortabilă, ea este mai puțin flexibilă decât mașina.

Cazarea dacă rămâi o noapte

Cei care aleg să stea peste noapte pot găsi în Craiova câteva opțiuni pentru toate buzunarele:

Buget redus: 150–300 lei/noapte

Cazare medie: 300–450 lei/noapte

Hoteluri superioare: 450–800 lei/noapte

Un preț realist pentru o familie este 300–400 lei pentru o cameră sau un apartament.

Mâncare în oraș și la târg

Târgul oferă mici cu garnitură, langoș, ciolan, burgeri, dulciuri și băuturi calde. Prețurile orientative sunt:

Porție de mici cu cartofi: ~46 lei

Shaorma: ~30 lei

Langoș: 12–20 lei

Vin fiert / ciocolată caldă: 10–20 lei

Pentru o familie:

Gustări la târg: 150–250 lei

O masă la restaurant: 120–300 lei, în funcție de local

Bugetul total cât cheltuie o familie într-o zi

Excursie de o zi cu plecare din București (cu mașina)

Transport: 246 lei

Parcare și mici cheltuieli: 30 lei

Mese și gustări: 200 lei

Suveniruri și activități: 80 lei

Total: 556 lei ( 139 lei/persoană)

Excursie de o zi cu plecare din Ploiești (cu mașina)

Transport: 252 lei

Parcare + cheltuieli: 30 lei

Mâncare: 200 lei

Suveniruri: 80 lei

Total: 562 lei

 Mini-vacanță cu o noapte de cazare (plecare din București)

Transport: 246 lei

Cazare: 350 lei

Mese la târg și în oraș: 300 lei

Suveniruri/activități: 120 lei

Total: 1.016 lei

Varianta tren

Transport total familie: 320–360 lei

Cheltuieli la târg: 200 lei

Alte cheltuieli: 80 lei

Total: 720–760 lei

Astfel, cu o noapte de cazare, bugetul ajunge la 1.000 de lei sau mai mult, scrie Playtech.ro.

Autorul recomandă:

Cele 2 electrocasnice care te rup” la bani noaptea, fără să-ți dai seama. Cu câți lei îți umflă” factura la curent, lunar

Citește și

NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
13:47
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
NEWS ALERT O senatoare a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București de o altă femeie
13:45
O senatoare a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București de o altă femeie
FLASH NEWS Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
13:14
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
FLASH NEWS Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
JUSTIȚIE Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
13:07
Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
ACTUALITATE Căprioarele pripășite în Crâng strică planurile petrecăreților. Buzău, al șaselea oraș care interzice focurile de artificii
12:56
Căprioarele pripășite în Crâng strică planurile petrecăreților. Buzău, al șaselea oraș care interzice focurile de artificii