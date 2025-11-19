Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul pentru o familie

Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis în noiembrie 2025. Acesta atrage vizitatori din toată Oltenia și din orașele vecine. Iată cum arată o simulare de calcul pentru o familie formată din 2 adulți și 2 copii mici, care pleacă fie din București, fie din Ploiești, pentru o excursie de o zi, fără cazare, sau o mini-vacanță cu o noapte la hotel. Pentru acest calcul se ia în considerare costul carburantului curent, distanțele rutiere, opțiunea tren, prețuri medii la mâncare în oraș și tarife observate la Târg.
Transportul cu mașina – cât costă drumul
Pentru estimări, s-au folosit distanțele rutiere și un consum mediu de 7 l/100 km:
Cu un consum de circa 32–33 litri de carburant pe traseu și prețurile actuale ale benzinei și motorinei, rezultă:
Parcarea în centrul Craiovei mai adaugă aproximativ 5–20 lei/zi.
Prețurile diferă în funcție de tipul trenului și de clase, dar pentru o familie:
Adulți: 50–80 lei/persoană dus-întors
Copii: reducere importantă, astfel că întregul transport pentru familie se încadrează în aproximativ 320–360 lei.
Deși este o variantă confortabilă, ea este mai puțin flexibilă decât mașina.
Cei care aleg să stea peste noapte pot găsi în Craiova câteva opțiuni pentru toate buzunarele:
Buget redus: 150–300 lei/noapte
Cazare medie: 300–450 lei/noapte
Hoteluri superioare: 450–800 lei/noapte
Un preț realist pentru o familie este 300–400 lei pentru o cameră sau un apartament.
Târgul oferă mici cu garnitură, langoș, ciolan, burgeri, dulciuri și băuturi calde. Prețurile orientative sunt:
Porție de mici cu cartofi: ~46 lei
Shaorma: ~30 lei
Langoș: 12–20 lei
Vin fiert / ciocolată caldă: 10–20 lei
Pentru o familie:
Gustări la târg: 150–250 lei
O masă la restaurant: 120–300 lei, în funcție de local
Excursie de o zi cu plecare din București (cu mașina)
Transport: 246 lei
Parcare și mici cheltuieli: 30 lei
Mese și gustări: 200 lei
Suveniruri și activități: 80 lei
Total: ≈ 556 lei (≈ 139 lei/persoană)
Excursie de o zi cu plecare din Ploiești (cu mașina)
Transport: 252 lei
Parcare + cheltuieli: 30 lei
Mâncare: 200 lei
Suveniruri: 80 lei
Total: ≈ 562 lei
Mini-vacanță cu o noapte de cazare (plecare din București)
Transport: 246 lei
Cazare: 350 lei
Mese la târg și în oraș: 300 lei
Suveniruri/activități: 120 lei
Total: ≈ 1.016 lei
Varianta tren
Transport total familie: 320–360 lei
Cheltuieli la târg: 200 lei
Alte cheltuieli: 80 lei
Total: ≈ 720–760 lei
Astfel, cu o noapte de cazare, bugetul ajunge la 1.000 de lei sau mai mult, scrie Playtech.ro.
