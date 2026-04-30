Cât te costă să te însori în 2026. Am făcut calculul complet: de la avansul pentru sală, la formație și flori

Cât te costă să te însori în 2026

Unii însurăței vor amâna, probabil, marele moment, în contextul actualelor prețuri.

Un calcul pentru 100 de invitați nu arată deloc bine pentru buzunarul familiei.

Restaurant

Să spunem că vin 100 de persoane la nuntă. Un meniu costă 550 lei, înmulțit cu 100, deja sunt 55.000 lei.

Pachetul băutură (open bar) înseamnă și acesta 15.000 lei (150 lei x 100 persoane).

Mai mult, dacă „porumbeii” vor și tort și candy bar, deja discutăm despre 6.000 lei în plus.

Taxa de servicii (10% tips inclus în contract) „cântărește”, de asemenea, greu: 7.000 lei.

Muzică și atmosferă

Formația nu vine fără 17.500 lei (cel puțin). Dacă se optează pentru DJ + sonorizare și lumini, acesta costă undeva la 6.000 lei.

Foto – Video

Păstrarea amintirilor de la nuntă va necesita o sumă mare. Pachetul standard (1 fotograf + 1 videograf) costă cel puțin 10.000 lei. Dacă adăugăm și un element extra, precum o cabină foto sau oglindă magică/stand foto 360 grade) prețul crește cu 2.500 lei.

Decor și ținute

Aranjamentele florale și decorul din sala de nuntă costă cel puțin 8.000 lei.

Rochia de mireasă și costumul de mire înseamnă un cost de 9.000 lei.

Invitațiile, mărturiile, meniurile printate îi „ușurează” pe miri de 2.000 lei.

Machiaj și biserică

Taxa de biserică, starea civilă costă undeva la 2.000 lei. De precizat că preoții sunt plătiți de către nași.

Machiajul și coafatul, alți 1.500 lei. Totalul ajunge la fabuloasa sumă de 138.500 lei, cam cât o mașină nouă decentă.

Sigur că mirii se vor baza și pe ce vor primi de la nuntași, dar, cum 2026 a fost un an greu, probabil mulți cunoscuți vor spune „pas” invitației. „Gaura” va fi acoperită, astfel, de însurăței.

