În România, în contextul actualelor războaie și a climatului geopolitic tensionat, construirea unui buncăr poate fi o investiție esențială. Prețuri însă diferă semnificativ de la un proiect la altul, în funcție de dimensiunea și complexitatea structurii, dar și de gradul de confort dorit de proprietari.
Un buncăr modular simplu, menit a adăposti între două și patru persoane, poate fi finalizat cu aproximativ 10.000 până la 30.000 de euro, echivalentul a 50.000 până la 150.000 de lei, scrie evz.ro.
Pivnițele întărite sau adaptările subsolurilor existente se încadrează de regulă între sumele de 15.000 – 40.000 de euro, în funcție de nivelul de consolidare necesar. Pentru structurile din beton armat care pot găzdui 6 până la 10 oameni, costurile pot urca între 50.000 și 100.000 de euro.
Un buncăr modern poate fi echipat cu o serie de dotări complexe, menite să asigure protecția, dar și confortul ocupanților.
Timpul necesar pentru realizarea unui buncăr variază în funcție de tipul și complexitatea lucrării.
Construirea unui buncăr în România este perfect legală. Totuși, obținerea autorizației de construcție este obligatorie dacă adăpostul depășește 15 metri pătrați sau are o adâncime mai mare de 3 metri. Înainte de începerea săpăturilor, este obligatoriu să se verifice existența rețelelor subterane, precum gaz, apă sau electricitate.
Respectarea normelor legale și a condițiilor tehnice asigură deplina siguranță a lucrărilor și conformitatea proiectului.
