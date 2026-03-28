În România, în contextul actualelor războaie și a climatului geopolitic tensionat, construirea unui buncăr poate fi o investiție esențială. Prețuri însă diferă semnificativ de la un proiect la altul, în funcție de dimensiunea și complexitatea structurii, dar și de gradul de confort dorit de proprietari.

Costurile încep de la 10.000 euro

Un buncăr modular simplu, menit a adăposti între două și patru persoane, poate fi finalizat cu aproximativ 10.000 până la 30.000 de euro, echivalentul a 50.000 până la 150.000 de lei, scrie evz.ro.

Pivnițele întărite sau adaptările subsolurilor existente se încadrează de regulă între sumele de 15.000 – 40.000 de euro, în funcție de nivelul de consolidare necesar. Pentru structurile din beton armat care pot găzdui 6 până la 10 oameni, costurile pot urca între 50.000 și 100.000 de euro.

Pentru un grad de protecție sporit, buncărele antiatomice, dotate cu filtre speciale și sisteme de protecție NBC, pot atinge prețuri cuprinse între 60.000 – 200.000 de euro . În cazul proiectelor mari, concepute pentru minim 15 persoane și cu dotări de lux, costurile pot depăși 260.000 de euro. Dotările esențiale pentru protecție și confort

Un buncăr modern poate fi echipat cu o serie de dotări complexe, menite să asigure protecția, dar și confortul ocupanților.

Sistemele de ventilație și filtrare a aerului sunt esențiale. Filtrele NBC oferă protecție împotriva pericolelor nucleare, biologice și chimice.

Ușile blindate

Generatorul electric sau bateriile pentru alimentare autonomă completează dotările de bază, asigurând funcționarea continuă a echipamentelor.

Dotările de confort se referă la dormitoare, zone de dormit separate, baie și toaletă, precum și spații de depozitare pentru provizii.

Unele buncăre ultramoderne dispun chiar de bucătărie, camere de recreere, sisteme de iluminare de urgență și panouri fotovoltaice pentru autonomie energetică. În plus, camerele de supraveghere și sistemele de alarmă contribuie la siguranța adăpostului.

Durata construcției și alți factori ce influențează costul final al unui buncăr

Timpul necesar pentru realizarea unui buncăr variază în funcție de tipul și complexitatea lucrării.

Astfel, buncărele modulare pot fi finalizate în 2-4 săptămâni. Structurile din beton armat necesită alte 2-4 luni. Buncărele cu dotări NBC complexe pot necesita între 4 și 8 luni pentru finalizare.

Printre factorii care influențează costul final se numără: tipul buncărului și nivelul protecției, dimensiunea și capacitatea, adâncimea și condițiile terenului, dotările suplimentare (generator, filtrare, confort) și nu în ultimul rând, autorizațiile necesare.

Legalitatea construcției și autorizațiile necesare

Construirea unui buncăr în România este perfect legală. Totuși, obținerea autorizației de construcție este obligatorie dacă adăpostul depășește 15 metri pătrați sau are o adâncime mai mare de 3 metri. Înainte de începerea săpăturilor, este obligatoriu să se verifice existența rețelelor subterane, precum gaz, apă sau electricitate.

Respectarea normelor legale și a condițiilor tehnice asigură deplina siguranță a lucrărilor și conformitatea proiectului.

