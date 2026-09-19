Viorel Oarză, cunoscut interlop din Iași, fost boxer profesionist, a murit, după ce a fost găsit împuşcat în cap zilele trecute, într-o pădure din Iaşi. Acesta se afla în stare critică, iar familia şi-a dat acordul ca acesta să fie deconectat de la aparatele care îl ţineau în viaţă şi să-i fie prelevate organele, scrie Observator News.

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Bărbatul în vârstă de 51 de ani, prezentat în trecut drept lider al grupării „Brigada”, ar fi fost însoțit de un prieten în momentul incidentului. Amicul său a fost şi cel care a cerut ajutor la 112. Atunci când au ajuns salvatorii, victima era în comă profundă, iar medicii l-au ţinut în viaţă cu ajutorul aparatelor.

În dimineața aceasta, Viorel Oarză a fost deconectat de la aparate, iar familia şi-a dat acordul pentru prelevarea organelor. Medicii urmează acum să efectueze analizele premergătoare pentru a lua o decizie cu privire la donarea organelor.

În vârstă de 51 de ani, Viorel Oarză mergea cu mașina. La un moment dat a tras pe dreapta și i-a spus prietenului din mașină că pleacă până în pădure. La scurt timp, acesta a auzit o împușcătură, a mers să vadă ce se întâmplă și l-a găsit pe prietenul său cu o rană produsă prin împușcare în zona capului.