Cantitatea exactă de sare pe care să o adaugi în compoziția pentru cârnați, pentru un gust echilibrat

09 dec. 2025, 15:12, Actualitate
Te pregătești să notezi lista de cumpărături sau să cauți rețetele perfecte pentru aceste sărbători de iarnă? Printre alimentele preferate de mulți cetățeni se află și cârnații. Dacă te gândești să îi pregătești acasă, atunci trebuie să fii atent la cantitatea de sare și alte condimente. Iată mai jos detaliile.

Pregătirea cârnaților poate fi un adevărat „ritual” culinar, în multe dintre gospodării. Pentru ca aceștia să fie gustoși, aromați și cu o textură perfectă, trebuie să se utilizeze cantitatea corespunzătoare de sare. De altfel, trebuie să fie condimentați potrivit, pentru a simți toate aromele. Canitatea de sare utilizată poate să facă diferența între un produs gustos și unul cu un gust dezechilibrat.

Câtă sare se adaugă la cârnații tradiționali

În cazul cârnaților de casă (rețetă tradițională), specialiștii în arta culinară recomandă să se utilizeze 18-20 de grame de sare la fiecare kilogram de carne. În acest mod, gustul va fi unul echilibrat, asigurând, totodată, conservarea corectă a produsului alimentar. O cantitate mai mică se sare poate da un gust mai fad preparatului. Ar fi ideal să se folosească sare neiodată, grunjoasă.

Pe lângă sare, nu trebuie să fie ignorate nici condimentele pentru cârnați. Pentru un gust aromat, dar echilibrat, ar fi ideal să se utilizeze condimente precum:

  • Piper negru măcinat (3-5 grame per kilogramul de carne);
  • Boia dulce (10-20 de grame per kilogramul de carne);
  • Boia iute (opțional, 1-3 grame per kilogramul de carne);
  • Usturoi (proaspăt/pisat/pastă – 25-35 de grame per kilogram);
  • Cimbru (2-3 grame per kilogramul de carne).

Asigură-te că ingredientele sunt amestecate uniform, pentru a avea un gust echilibrat.

