Franța intră în jocul petrolierelor confiscate. Emmanuel Macron anunță că Marina Franceză a confiscat un vas din „flota fantomă” a Rusiei

Marina Franceză a confiscat joi dimineața un petrolier care provenea din Rusia și care se afla sub sancțiunile internaționale, a anunțat Emmanuel Macron. În urma acestei acțiuni, a fost deschisă o anchetă, iar nava a fost deviată către un ancoraj sub escortă, anunță BFMTV.

„În această dimineață, Marina Franceză a abordat un petrolier provenind din Rusia, supus unor sancțiuni internaționale și suspectat că arborează un pavilion fals. Operațiunea a fost desfășurată în marea liberă din Mediterana, cu sprijinul mai multor aliați ai noștri. A fost efectuată în strictă conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării. A fost deschisă o anchetă judiciară. Nava a fost deviată. Suntem hotărâți să respectăm dreptul internațional și să asigurăm aplicarea eficientă a sancțiunilor. Activitățile „flotei din umbră” contribuie la finanțarea războiului de agresiune împotriva Ucrainei”, a precizat Emmanuel Macron pe pagina de X.

Petrolierul a fost identificat în rapoartele media ca fiind M/T Grinch, care este suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, utilizată pentru a eluda sancțiunile internaționale. Interceptarea a avut loc în apele internaționale din vestul Mediteranei, între Spania și Maroc. Operațiunea a fost sprijinită de informații furnizate de Regatul Unit și s-a desfășurat în colaborare cu alți aliați.

Într-un comunicat, prefectura maritime a indicat că nava în cauză tocmai plecase din Murmansk și, „după echipa de îmbarcare, examinarea documentelor a confirmat îndoielile cu privire la validitatea pavilionului arborat”.

Flota fantomă a Rusiei „reprezintă zeci de miliarde de euro pentru bugetul rus. Conform estimărilor noastre, finanțează 40% din efortul de război rusesc. Există între 600 și 1.000 de nave care circulă astfel și permit hidrocarburilor rusești să circule, chiar și atunci când acestea sunt interzise”, a deplâns Emmanuel Macron în marja unui summit european de la Copenhaga, în octombrie anul trecut.

Această acțiune vine după ce Forțele Statelor Unite au confiscate mai multe petroliere aflate sub pavilion rusesc la începutul lunii ianuarie, marcând o intensificare a eforturilor occidentale de a bloca exporturile ilegale de petrol ale Moscovei.

