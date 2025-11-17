Scene neașteptate la conferința de presă susținută de Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. În timp ce vorbea despre distrugerile din cartierul Uranus și compara abuzurile comunismului cu situația actuală a orașului, un panou amplasat chiar în spatele său s-a prăbușit.

Momentul a fost stânjenitor, iar Drulă și cei doi consilieri s-au întors brusc, surprinși de căderea panoului. Unui dintre consilieri s-a repezit și l-a ridicat, iar „decorul” a fost restabilit la scurt timp.

Drulă a încercat să facă haz de necaz. Vizibil stânjenit de incident, liderul USR a încercat să treacă peste moment cu o glumă și a legat prăbușirea panoului de tema discursului:

„Așa cum cad aceste panouri, a fost demolat regimul comunist… și cartierul Uranus din spatele meu.”

