Prima pagină » Actualitate » Lui Cătălin Drulă i se prăbușește programul politic la propriu. Una dintre planșele electorale a căzut peste candidatul USR în timpul unei conferințe de presă

Lui Cătălin Drulă i se prăbușește programul politic la propriu. Una dintre planșele electorale a căzut peste candidatul USR în timpul unei conferințe de presă

Bianca Dogaru
17 nov. 2025, 20:41, Actualitate

Scene neașteptate la conferința de presă susținută de Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. În timp ce vorbea despre distrugerile din cartierul Uranus și compara abuzurile comunismului cu situația actuală a orașului, un panou amplasat chiar în spatele său s-a prăbușit. 

Momentul a fost stânjenitor, iar Drulă și cei doi consilieri s-au întors brusc, surprinși de căderea panoului. Unui dintre consilieri s-a repezit și l-a ridicat, iar „decorul” a fost restabilit la scurt timp.

Drulă a încercat să facă haz de necaz. Vizibil stânjenit de incident, liderul USR a încercat să treacă peste moment cu o glumă și a legat prăbușirea panoului de tema discursului:

„Așa cum cad aceste panouri, a fost demolat regimul comunist… și cartierul Uranus din spatele meu.”

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

VIDEO Interviu în exclusivitate pentru Gândul. Ioana Ene Dogioiu explică sinecura pe care a primit-o: „Sunt pe deplin calificată”
18:55
Interviu în exclusivitate pentru Gândul. Ioana Ene Dogioiu explică sinecura pe care a primit-o: „Sunt pe deplin calificată”
FOTO-VIDEO Revoltă la Ceatalchioi. Oamenii nu vor să-și părăsească casele, în ciuda pericolului de explozie a navei lovite de drona rusească: „Mor, mor, nu mor, nu mor! Când s-a bubuit, am stat lângă perete și m-am închinat”
18:30
Revoltă la Ceatalchioi. Oamenii nu vor să-și părăsească casele, în ciuda pericolului de explozie a navei lovite de drona rusească: „Mor, mor, nu mor, nu mor! Când s-a bubuit, am stat lângă perete și m-am închinat”
ULTIMA ORĂ Anunț despre cel mai dificil lot al Autostrăzii Unirii. Ministrul Transporturilor: „Proiect de o complexitate tehnică ridicată”
17:35
Anunț despre cel mai dificil lot al Autostrăzii Unirii. Ministrul Transporturilor: „Proiect de o complexitate tehnică ridicată”
SCANDAL Mitică Dragomir a cerut ordin de protecție împotriva protestatarului Marian Ceaușescu. Conflictul dintre cei doi durează de ani de zile
17:26
Mitică Dragomir a cerut ordin de protecție împotriva protestatarului Marian Ceaușescu. Conflictul dintre cei doi durează de ani de zile
POLITICĂ Toni Neacșu îl acuză pe președintele Nicușor Dan că „atacă independența justiției” și că protejează politicienii anchetați: „Nimeni nu se revoltă”
17:00
Toni Neacșu îl acuză pe președintele Nicușor Dan că „atacă independența justiției” și că protejează politicienii anchetați: „Nimeni nu se revoltă”
TRANSPORT Circulație feroviară oprită între Timișoara și Arad. O bucată dintr-un pasaj s-a prăbușit peste linii
16:31
Circulație feroviară oprită între Timișoara și Arad. O bucată dintr-un pasaj s-a prăbușit peste linii
Mediafax
Încă o localitate evacuată din cauza navei cu GPL lovite de o dronă, pe Dunăre. Declarațiile de ultimă oră sunt îngrijorătoare
Digi24
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Cancan.ro
Cristina Șișcanu l-a DETRONAT pe cel mai bogat bugetar din România! Câte zeci de mii de euro încasează lunar
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
„L-am căutat în propriul său iad”. „Pipo”, baronul drogurilor care și-a înscenat moartea pentru a scăpa de arestare, capturat în Europa
Mediafax
Ce a prezis Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: un eveniment „catastrofal”
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
Cancan.ro
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme ambulanța! Avem detalii revoltătoare după cinci ani de anchetă
Ce se întâmplă doctore
De ce nu e bine să folosești prelungitoare pentru aparatele de mare putere. Lista electrocasnicelor pe care să nu le folosești cu prelungitor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Descopera.ro
A fost sau nu marele scriitor Mihail Sadoveanu „vândut” comuniștilor? „Pe de-o parte este amuzant”
EXTERNE Orban a ironizat-o pe Ursula privind finanțarea Ucrainei: „Seamănă puțin cu încercarea de a ajuta un alcoolic trimițându-i încă o cutie de vodcă”
20:04
Orban a ironizat-o pe Ursula privind finanțarea Ucrainei: „Seamănă puțin cu încercarea de a ajuta un alcoolic trimițându-i încă o cutie de vodcă”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
20:02
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
FLASH NEWS Premierul Ilie Bolojan anunță că impozitele pe proprietate și mașini cresc din ianuarie 2026. Parlamentul adoptă mâine decizia
19:57
Premierul Ilie Bolojan anunță că impozitele pe proprietate și mașini cresc din ianuarie 2026. Parlamentul adoptă mâine decizia
NEWS ALERT Lovitură pe piața mondială a petrolului: Americanii de la Chevron iau în considerare să cumpere activele Lukoil
19:38
Lovitură pe piața mondială a petrolului: Americanii de la Chevron iau în considerare să cumpere activele Lukoil
ULTIMA ORĂ Coaliția nu a ajuns la niciun consens cu privire la reforma pensiilor magistraților. Marți s-ar putea relua discuțiile – SURSE
19:20
Coaliția nu a ajuns la niciun consens cu privire la reforma pensiilor magistraților. Marți s-ar putea relua discuțiile – SURSE
AI AFLAT! Marele regret al lui Ion Cristoiu, la 77 de ani: ”Nu aș mai face deloc!”
18:49
Marele regret al lui Ion Cristoiu, la 77 de ani: ”Nu aș mai face deloc!”