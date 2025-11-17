Prima pagină » Știri politice » USR o trimite în Consiliul de Administrație al TVR pe fosta șefă de cabinet a lui Clotilde Armand, care a apărut în 2020 lângă primărița USR în scandalul „Sacii cu voturi”. Partidul lui Fritz îl propune șef la Radio România Actualități pe fostul redactor-șef de la Deutsche Welle

USR o trimite în Consiliul de Administrație al TVR pe fosta șefă de cabinet a lui Clotilde Armand, care a apărut în 2020 lângă primărița USR în scandalul „Sacii cu voturi”. Partidul lui Fritz îl propune șef la Radio România Actualități pe fostul redactor-șef de la Deutsche Welle

17 nov. 2025, 13:01, Știri politice
USR o trimite în Consiliul de Administrație al TVR pe fosta șefă de cabinet a lui Clotilde Armand, care a apărut în 2020 lângă primărița USR în scandalul „Sacii cu voturi”. Partidul lui Fritz îl propune șef la Radio România Actualități pe fostul redactor-șef de la Deutsche Welle

Uniunea Salvați România (USR) vrea să o trimită în Consiliul de Administrație (CA) al TVR pe Catrinel Trofin, nimeni alta decât fosta șefă de cabinet a primăriței Clotilde Armand. „Specialista” în relații internaționale, jurnalism și comunicare strategică a apărut în prim-plan după ce au fost făcute publice imagini uluitoare din noaptea de 29 septembrie 202o, după alegerile locale din București.

Bucureștenii au mers la vot, în data de 27 septembrie 202o, la alegerile locale, iar USR-ista Clotilde Armand l-a învins pe social-democratul Daniel Tudorache, dar victoria a fost un a „cu cântec”.

  • Scandalul a izbucnit după ce în spațiul public au apărut imagini în care Armand – acompaniată și de soțul ei  și de alți membri USR – ar fi fost surprinsă cum cotrobăia prin sacii cu voturi și sorta buletinele de vot.
  • Alături de Clotilde Armand, imaginile au surprins-o și pe șefa sa de cabinet, Catrinel Trofin, cea pe care USR o propune acum pentru șefia Televiziunii Române. Se aflau în sediul Biroului Electoral al Sectorului 1.

Catrinel Trofin, alături de Clotilde Armand – 2020

Fosta primăriță a negat toate acuzațiile și a spus că nu a fost prezentă în camera cu sacii în care se aflau buletinele de vot, iar persoana surprinsă pe camerele de suprveghere ar fi fost altcineva.

În seara alegerilor, însă, Clotilde Armand era îmbrăcată într-o ținută care semăna izbitor de mult cu cea purtată de „persoana” care a cotrobăit prin sacii cu buletinele de vot. (mai multe informații AICI)

În urma numărării voturilor,  Clotilde Armand – Alianţa USR PLUS – a obținut 40,95% din voturi, iar Daniel Tudorache – PSD – a obținut  39,82%.

Catrinel Trofin, lângă Clotilde Armand în scandalul „Sacii cu voturi”. Acum e lângă Drulă

Sala în care se aflau sacii cu buletinele de vot ar fi trebuit să fie sigilată, în acea noapte, dar Clotilde Armand – și unii dintre susținătorii ei, printre care și Catrinel Trofin, șefa sa de cabinet – ar fi beneficiat de un „regim” special, iar scandalul a fost imens.

Clotilde Armand Catrinel Trofin au fost surprinse în sediul Biroului Electoral al Sectorului 1, în proximitatea camerei unde se aflau sacii cu voturi.

Catrinel Trofin (în mijloc, pe scaun), alături de Clotilde Armand | Sursa – România TV

Totuși, cu trei săptămâni înainte de alegerile locale din data de 15 mai 2024, Parchetul Curții de Apel București a clasat dosarul în care a fost anchetată o posibilă fraudă la alegerile locale din anul 2020, în Sectorul 1 al Capitalei. (alte detalii AICI)

„Patru ani de zile, procurorii nu au făcut nimic pentru a trage la răspundere camarila responsabilă de măsluirea buletinelor de vot din sacii manipulați în npaptea alegerilor, în urma căreia câștigătoarea a ieșit Clotilde Armand”, au declarat surse judiciare, la momentul resepctiv, pentru Gândul, au precizat sursele citate. Gândul.

După ce Clotilde Armand a pierdut alegerile și a intrat într-un con de umbră, Catrinel Trofin s-a reorientat în partid, iar acum poate fi văzută în echipa lui Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei.

Catrinel Trofin, fosta șefă de cabinet a lui Clotilde Armand, privîndu-l zâmbitoare pe Cătălin Drulă

Într-una din zile, Catrinel Trofin a fost pe urmele lui Drulă în vecinătatea Arcului de Triumf din Capitală, la intrarea în Parcul Herăstrău, iar Dominic Fritz era și el prezent alături de candidatul USR la Primăria Capitalei.

Catrinel Trofin, pe urmele lui Drulă și Fritz

Jurnalistul Robert Schwartz, propunerea USR pentru conducerea Radioului public

USR – partidul condus de Dominic Fritz – îl propune șef la Radio România Actualități pe fostul redactor-șef de la Deutsche Welle, jurnalistul Robert Schwartz.

Schwartz a condus timp de 20 de ani – între 2000-2020 – redacția în limba română a Deutsche Welle, iar votul în Parlamentul României va avea loc marți, 18 noiembrie 2025.

  • Robert Schwartz s-a născut în 1956, la Sibiu.
  • A absolvit Germanistica la Universitatea din București cu nota maximă.
  • A colaborat încă din studenție cu redacțiile germane ale Radioteleviziunii Române.
  • A lucrat ca profesor și în 1990 a devenit primul director ales al Liceului German din București după Revoluție.

Robert Schwartz s-a stabilit în Germania din anul 1991, iar în 1992 s-a alăturat Deutsche Welle. A fost director al departamentului în limba română.

Jurnalistul Robert Schwartz | Sursa foto: Deutsche Welle

Între 2020 și 2023, a coordonat proiectul DW „Sinti și romi în Europa”, iar după pensionarea din 2023 a activat ca jurnalist independent.

În biografia transmis de USR se arată că Robert Schwartz a primit – în anul 2012 – Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor pentru contribuția sa la relațiile româno-germane.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

POLITICĂ Ciprian Ciucu, candidatul preferat de foști USR-iști, în loc de Cătălin Drulă. Ciucu a semnat un protocol de colaborare cu REPER
12:24
Ciprian Ciucu, candidatul preferat de foști USR-iști, în loc de Cătălin Drulă. Ciucu a semnat un protocol de colaborare cu REPER
POLITICĂ Vlad Gheorghe şi-a depus OFICIAL candidatura la Primăria Bucureşti: „Mă simt sprijinit de domnul preşedinte”
11:08
Vlad Gheorghe şi-a depus OFICIAL candidatura la Primăria Bucureşti: „Mă simt sprijinit de domnul preşedinte”
POLITICĂ Angajaţii televiziunii naţionale şi-au ales membrii în Consiliul de Administraţie. Urmează ca Parlamentul să valideze conducerea TVR
10:22
Angajaţii televiziunii naţionale şi-au ales membrii în Consiliul de Administraţie. Urmează ca Parlamentul să valideze conducerea TVR
POLITICĂ Claudiu Năsui avertizează că Bolojan face reformă doar din gură: „CFR Marfă nu dispare, doar își schimbă numele. Nu se face nicio reformă”
09:31
Claudiu Năsui avertizează că Bolojan face reformă doar din gură: „CFR Marfă nu dispare, doar își schimbă numele. Nu se face nicio reformă”
POLITICĂ Luni e ultima zi pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile de la Primăria Capitalei. BEM a validat şase, până în prezent
08:59
Luni e ultima zi pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile de la Primăria Capitalei. BEM a validat şase, până în prezent
NEWS ALERT Ruşii au atacat noaptea trecută Ucraina, cu drone, lângă Tulcea. Forțele MApN au trimis mesaj prin RO-Alert
08:27
Ruşii au atacat noaptea trecută Ucraina, cu drone, lângă Tulcea. Forțele MApN au trimis mesaj prin RO-Alert
Mediafax
O navă care transporta GPL, lovită de dronă în timp ce trecea pe Dunăre. O localitate din România este evacuată
Digi24
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Cancan.ro
Localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce trecea pe Dunăre
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Dinți scoși cu patentul și tămâieri în loc de tratamente. Disperarea românilor fără acces la stomatolog
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului se închide! Intervalul în care nu va fi accesibilă: Program special de sărbători
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei
Cancan.ro
Dan Bittman și-a tras medic personal! Cât noroc să ai?! Bruneta cu ochii verzi îi “reglează” pulsul
Ce se întâmplă doctore
De ce nu e bine să folosești prelungitoare pentru aparatele de mare putere. Lista electrocasnicelor pe care să nu le folosești cu prelungitor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Tot mai mulți oameni renunță la relații din cauza Inteligenței Artificiale
ECONOMIE România se luptă cu austeritatea, însă Comisia Europeană e optimistă: Va fi o creștere economică de 1,1% anul viitor
13:53
România se luptă cu austeritatea, însă Comisia Europeană e optimistă: Va fi o creștere economică de 1,1% anul viitor
EXTERNE Ursula von der Leyen a trimis țărilor UE o scrisoare cu un plan de expropriere a activelor Rusiei, relatează Reuters, citând un document
13:51
Ursula von der Leyen a trimis țărilor UE o scrisoare cu un plan de expropriere a activelor Rusiei, relatează Reuters, citând un document
SPORT Mircea Lucescu a răbufnit, după ce România a ratat calificarea directă la CM 2026. „Am cea mai mare vină, dar eu mă demit, nu mă demite nimeni”
13:49
Mircea Lucescu a răbufnit, după ce România a ratat calificarea directă la CM 2026. „Am cea mai mare vină, dar eu mă demit, nu mă demite nimeni”
ULTIMA ORĂ Probleme vechi la vremuri noi. Bucureștiul, în același scenariu fără apă caldă și căldură. Sute de blocuri afectate
13:08
Probleme vechi la vremuri noi. Bucureștiul, în același scenariu fără apă caldă și căldură. Sute de blocuri afectate