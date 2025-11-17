USR o trimite în Consiliul de Administrație al TVR pe fosta șefă de cabinet a lui Clotilde Armand, care a apărut în 2020 lângă primărița USR în scandalul „Sacii cu voturi”. Partidul lui Fritz îl propune șef la Radio România Actualități pe fostul redactor-șef de la Deutsche Welle

Uniunea Salvați România (USR) vrea să o trimită în Consiliul de Administrație (CA) al TVR pe Catrinel Trofin, nimeni alta decât fosta șefă de cabinet a primăriței Clotilde Armand. „Specialista” în relații internaționale, jurnalism și comunicare strategică a apărut în prim-plan după ce au fost făcute publice imagini uluitoare din noaptea de 29 septembrie 202o, după alegerile locale din București.

Bucureștenii au mers la vot, în data de 27 septembrie 202o, la alegerile locale, iar USR-ista Clotilde Armand l-a învins pe social-democratul Daniel Tudorache, dar victoria a fost un a „cu cântec”.

Scandalul a izbucnit

Alături de Clotilde Armand, imaginile au surprins-o și pe șefa sa de cabinet, Catrinel Trofin, cea pe care USR o propune acum pentru șefia Televiziunii Române. Se aflau în sediul Biroului Electoral al Sectorului 1.

Fosta primăriță a negat toate acuzațiile și a spus că nu a fost prezentă în camera cu sacii în care se aflau buletinele de vot, iar persoana surprinsă pe camerele de suprveghere ar fi fost altcineva.

În seara alegerilor, însă, Clotilde Armand era îmbrăcată într-o ținută care semăna izbitor de mult cu cea purtată de „persoana” care a cotrobăit prin sacii cu buletinele de vot. (mai multe informații AICI)

În urma numărării voturilor, Clotilde Armand – Alianţa USR PLUS – a obținut 40,95% din voturi, iar Daniel Tudorache – PSD – a obținut 39,82%.

Catrinel Trofin, lângă Clotilde Armand în scandalul „Sacii cu voturi”. Acum e lângă Drulă

Sala în care se aflau sacii cu buletinele de vot ar fi trebuit să fie sigilată, în acea noapte, dar Clotilde Armand – și unii dintre susținătorii ei, printre care și Catrinel Trofin, șefa sa de cabinet – ar fi beneficiat de un „regim” special, iar scandalul a fost imens.

Clotilde Armand Catrinel Trofin au fost surprinse în sediul Biroului Electoral al Sectorului 1, în proximitatea camerei unde se aflau sacii cu voturi.

Totuși, cu trei săptămâni înainte de alegerile locale din data de 15 mai 2024, Parchetul Curții de Apel București a clasat dosarul în care a fost anchetată o posibilă fraudă la alegerile locale din anul 2020, în Sectorul 1 al Capitalei. (alte detalii AICI)



„Patru ani de zile, procurorii nu au făcut nimic pentru a trage la răspundere camarila responsabilă de măsluirea buletinelor de vot din sacii manipulați în npaptea alegerilor, în urma căreia câștigătoarea a ieșit Clotilde Armand”, au declarat surse judiciare, la momentul resepctiv, pentru Gândul”, au precizat sursele citate. Gândul.

După ce Clotilde Armand a pierdut alegerile și a intrat într-un con de umbră, Catrinel Trofin s-a reorientat în partid, iar acum poate fi văzută în echipa lui Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei.

Într-una din zile, Catrinel Trofin a fost pe urmele lui Drulă în vecinătatea Arcului de Triumf din Capitală, la intrarea în Parcul Herăstrău, iar Dominic Fritz era și el prezent alături de candidatul USR la Primăria Capitalei.

Jurnalistul Robert Schwartz, propunerea USR pentru conducerea Radioului public

USR – partidul condus de Dominic Fritz – îl propune șef la Radio România Actualități pe fostul redactor-șef de la Deutsche Welle, jurnalistul Robert Schwartz.

Schwartz a condus timp de 20 de ani – între 2000-2020 – redacția în limba română a Deutsche Welle, iar votul în Parlamentul României va avea loc marți, 18 noiembrie 2025.

Robert Schwartz s-a născut în 1956, la Sibiu.

A absolvit Germanistica la Universitatea din București cu nota maximă.

A colaborat încă din studenție cu redacțiile germane ale Radioteleviziunii Române.

A lucrat ca profesor și în 1990 a devenit primul director ales al Liceului German din București după Revoluție.

Robert Schwartz s-a stabilit în Germania din anul 1991, iar în 1992 s-a alăturat Deutsche Welle. A fost director al departamentului în limba română.

Între 2020 și 2023, a coordonat proiectul DW „Sinti și romi în Europa”, iar după pensionarea din 2023 a activat ca jurnalist independent.

În biografia transmis de USR se arată că Robert Schwartz a primit – în anul 2012 – Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor pentru contribuția sa la relațiile româno-germane.

