Poliția Română a răspuns ironiilor după ce a confiscat 960 de milioane de euro în bani falși, recuzită pentru un film

Poliția Română a răspuns valului de ironii venit după confiscarea a 960 de milioane de euro în bani falși, cu inscripția „prop copy” (n.r. recuzită). Deși conțineau inscripția, autoritățile susțineau că persoanele care i-au comandat nu aveau de gând să îi folosească într-un film, ci să îi introducă în circuitul real.

Astfel, Poliția Română a atras atenția că banii falși sunt clasificați drept mijloace de contrafacere de către Banca Centrală Europeană.

„Am văzut comentariile și glumele despre „banii de film”.

E drept, pe ei scria „prop copy”, dar cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să îi „introducă în scenariu” altundeva: în circuitul real.

Știm că pare amuzant la prima vedere, dar exact așa încep multe tentative de înșelăciune: cu ceva ce „pare” inofensiv.

De aceea, intervenția noastră a fost una preventivă, nu „spectaculoasă”, pentru a evita ca unele persoane să devină victime, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri.

Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o.

Mulțumim celor care aleg să fie atenți și să ne semnaleze situații suspecte — vigilența publică face diferența”, a precizat Poliția Română.

Poliția Română a precizat, totodată, că de la începutul acestui an au fost deschise 227 de dosare penale cu privire la utilizarea de bancnote false cu inscripția „prop copy”.

„În cursul anului 2025, la nivel național, au fost înregistrate 227 de dosare penale, având ca obiect fapte de înșelăciune comise prin utilizarea de bancnote false, de tip „PROP COPY”, încadrate oficial în categoria de fals „altered design”.

