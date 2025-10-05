Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei

Un nepalez aflat în România a dezvăluit câte ore lucrează zilnic pentru un salariu lunar de doar 2.800 de lei.

Mulți cetățeni străini aleg calea României, pentru a-și câștiga traiul și pentru a-și ajuta familiile rămase acasă, la mii de kilometri distanță. Din dorința de a câștiga mai bine și de a suporta cheltuielile care survin de la o lună la alta, unii dintre cetățenii străini aleg să se angajeze fie în domeniul construcțiilor, fie ca șoferi sau livratori, în România.

Un nepalez din România a mărturisit câte ore lucrează zilnic pentru un salariu de 2.800 de lei

Într-un nou videoclip postat pe platforma Youtube, Lucian Popa a stat de vorbă cu un nepalez care își câștigă traiul în România. Zâmbitor, tânărul a oferit răspunsuri pentru toate întrebările care i-au fost adresate. Se afla în compania unui alt tânăr, conațional, la fel de zâmbitor.

L.P.: De unde ești?

Nepalez: Din Nepal.

L.P.: Vorbești românește?

Nepalez: Nu (…) 4 luni (n.r. de cât timp se află în țară).

L.P.: Ce salariu ai în România?

Nepalez: 2.800 de lei.

L.P.: Vă place în România?

Ambii lucrători au răspuns pozitiv la întrebarea care le-a fost adresată.

L.P.: Câte ore lucrezi pe zi?

Lucrător nepalez: 8 ore pe zi.

De altfel, lucrătorul facilitează de transport, cazare și mâncare, fără să fie nevoit să plătească pentru ele.

Sursă foto: Youtube Lucian Popa