Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei

Un nepalez aflat în România a dezvăluit câte ore lucrează zilnic pentru un salariu lunar de doar 2.800 de lei.
Mulți cetățeni străini aleg calea României, pentru a-și câștiga traiul și pentru a-și ajuta familiile rămase acasă, la mii de kilometri distanță. Din dorința de a câștiga mai bine și de a suporta cheltuielile care survin de la o lună la alta, unii dintre cetățenii străini aleg să se angajeze fie în domeniul construcțiilor, fie ca șoferi sau livratori, în România.
Într-un nou videoclip postat pe platforma Youtube, Lucian Popa a stat de vorbă cu un nepalez care își câștigă traiul în România. Zâmbitor, tânărul a oferit răspunsuri pentru toate întrebările care i-au fost adresate. Se afla în compania unui alt tânăr, conațional, la fel de zâmbitor.
L.P.: De unde ești?
Nepalez: Din Nepal.
L.P.: Vorbești românește?
Nepalez: Nu (…) 4 luni (n.r. de cât timp se află în țară).
L.P.: Ce salariu ai în România?
Nepalez: 2.800 de lei.
L.P.: Vă place în România?
Ambii lucrători au răspuns pozitiv la întrebarea care le-a fost adresată.
L.P.: Câte ore lucrezi pe zi?
Lucrător nepalez: 8 ore pe zi.
De altfel, lucrătorul facilitează de transport, cazare și mâncare, fără să fie nevoit să plătească pentru ele.
Sursă foto: Youtube Lucian Popa