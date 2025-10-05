Prima pagină » Actualitate » Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei

Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei

05 oct. 2025, 11:44, Actualitate
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei

Un nepalez aflat în România a dezvăluit câte ore lucrează zilnic pentru un salariu lunar de doar 2.800 de lei. 

Mulți cetățeni străini aleg calea României, pentru a-și câștiga traiul și pentru a-și ajuta familiile rămase acasă, la mii de kilometri distanță. Din dorința de a câștiga mai bine și de a suporta cheltuielile care survin de la o lună la alta, unii dintre cetățenii străini aleg să se angajeze fie în domeniul construcțiilor, fie ca șoferi sau livratori, în România.

Un nepalez din România a mărturisit câte ore lucrează zilnic pentru un salariu de 2.800 de lei

Într-un nou videoclip postat pe platforma Youtube, Lucian Popa a stat de vorbă cu un nepalez care își câștigă traiul în România. Zâmbitor, tânărul a oferit răspunsuri pentru toate întrebările care i-au fost adresate. Se afla în compania unui alt tânăr, conațional, la fel de zâmbitor.

L.P.: De unde ești?
Nepalez: Din Nepal.
L.P.: Vorbești românește?
Nepalez: Nu (…) 4 luni (n.r. de cât timp se află în țară).
L.P.: Ce salariu ai în România?
Nepalez: 2.800 de lei.
L.P.: Vă place în România?
Ambii lucrători au răspuns pozitiv la întrebarea care le-a fost adresată.
L.P.: Câte ore lucrezi pe zi?
Lucrător nepalez: 8 ore pe zi.

De altfel, lucrătorul facilitează de transport, cazare și mâncare, fără să fie nevoit să plătească pentru ele.

Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei

Un nepalez a mărturisit cât câștigă în România

Sursă foto: Youtube Lucian Popa

