Catedrala Mântuirii Neamului se redeschide de Sfântul Andrei. Programul complet de Sărbători

Catedrala Mântuirii Neamului se va redeschide pentru credincioși de Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie, și va rămâne rămâne la dispoziția creștinilor și vizitarilor până pe 3 decembrie, când de va reînchide. Lăcașul se va redeschide în 23 decembrie până după Sfântul Ioan, mai precis pe 8 ianuarie 2026. După acestă dată, vor reîncepe lucrările interioare, finisaje, picturi, mozaic etc.

Patriarhia Română a transmis că, până în 29 noiembrie 2025, Catedrala Mântuirii Neamului va fi închisă, în interior având loc lucrări de montare a unor instalații tehnice, plus realizarea mozaicurilor. Până atunci, creștinii ortodocși sunt invitați să participe la rugăciune la Paraclisul Catedralei Naționale, aflat în imediata vecinătate.

Programul de Sfântul Andrei

Catedrala va funcționa în perioada sărbătorilor de iarnă după un program bine stabilit. Astfel, ușile se vor redeschide pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, care reprezintă un moment special, acesta fiind hramul secundar al lăcașului de cult. În acea zi, catedrala va fi deschisă exclusiv pentru Sfânta Liturghie, oficiată între orele 9:00 și 12:00.

Programul de 1 și 2 decembrie

Luni, 1 decembrie, de Ziua Națională a României, în Catedrală se va ține slujba de Te Deum, iar impresionanta biserică va putea fi vizitată pe 2 decembrie. Ulterior, din 3 și până în 23 decembrie, accesul în Catedrala Națională va fi, din nou, restricționat pentru continuarea lucrărilor la interior.

Programul între 23 decembrie 2025 și 8 ianuarie 2026

Porțile se vor redeschide în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. De atunci și până la 8 ianuarie 2026, inclusiv după sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, Catedrala Mântuirii Neamului va putea fi vizitată zilnic de pelerini, între orele 9:00 – 17:00, Patriarhia permițând creștinilor să se roage în interior pe durata Sărbătorilor de iarnă.