Pelerinajul organizat la Catedrala Națională, cu prilejul sfințirii picturii, s-a încheiat după 11 zile. În tot acest timp, 315.000 de credincioși au trecut prin Sfântul Altar. Lăcașul de cult va rămâne însă deschis pentru vizitare până în data de 14 noiembrie, între orele 11:00 și 19:00.

La ora 2:30 noaptea a trecut ultimul pelerin să se închine la Sfântul Altar, după care au fost duse înapoi în Catedrala Patriarhală istorică moaștele sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

Fluxul de pelerine a început la data de 26 octombrie, imediat după sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale. Pelerini din toate colțurile țării au venit ca să treacă prin Sfântul Altar și au stat la coadă până la 14-16 ore pentru a se închina.

Pe durata pelerinajului, credincioșii s-au putut închina la racla care conține fragmente din moaștele Sfântului Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale. În plus, au fost aduse special și moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotititorul Bucureștilor.

Cei care vor să ajungă în continuare la Catedrala Națională pentru a o vizita, o pot face în continuare, până la data de 14 noiembrie, prima zi a Postului Nașterii Domnului.

Paic a Catedralei Naționale. Pelerini din toate colțurile țării au venit ca să treacă prin Sfântul Altar și au stat la coadă până la 14-16 ore pentru a se închina.

În perioada 15-29 noiembrie, Catedrala Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare, iar pe 30 noiembrie va fi redeschisă pentru a se săvârși Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale.

De 1 decembrie, Ziua Națională a României, în lăcașul de cult se va oficia slujba de Te Deum și va fi deschis până pe 2 decembrie inclusiv. În perioada 3-23 decembrie, Catedrala va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

În perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, Catedrala Națională va fi deschisă zilnic spre vizitare, între orele 9.00-17.00.

De precizat este că, în zilele în care Catedrala Națională este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea Catedralei Naționale.

sursă foto: Basilica.ro

Autorul recomandă:

Firea se ia și de Biserică pentru „spectacolul” de la Sfințirea Catedralei: „A fost un moment monden”. L-a taxat și pe fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei

Ultima zi de PELERINAJ la Catedrala Mântuirii Neamului. Care este programul de vizitare din zilele următoare