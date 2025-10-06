Taxă pentru șoferii care nu au mașinile înmatriculate pe București sau Ilfov. Măsura ar ajuta la fluidizarea traficului din Capitală

Consilierul general Cristian Popescu (PSD) a explicat că această măsură vizează mai multe categorii de șoferi: cei care doar tranzitează Capitala, cei care vin ocazional pentru diverse activități, dar și locuitorii din București care își țin mașinile înmatriculate în alte județe pentru a plăti asigurări mai mici.

Taxe pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București sau Ilfov

„Sunt două lucruri. O dată este principiul introducerii unei taxe și cuantumul acesteia. Acolo sunt niște propuneri făcute de mine. Ele pot să fie modificate în discuția din Consiliu. Dacă se agreează acest principiu al taxei pentru intrarea în București.

Acum, din datele pe care le am, din datele publice, Bucureștiul e tranzitat de 1,4 milioane de mașini în fiecare zi și cam 35% dintre acestea au numere din afara Bucureștiului și Ilfovului. Aici vorbim de mai multe categorii de persoane: Sunt persoane care trec prin București și aici cred că numărul acestora va scădea, pentru că avem cât de cât o parte din Autostrada A0 avem și centura la 4 benzi, deci nu mai e nevoie să treci prin București cum era nevoie acum ceva timp”, a declarat Cristian Popescu, potrivit Antena 3.

Această măsură ar urma să încurajeze utilizarea parcărilor din tip park & ride și transportul public care contribuie la fluidizarea traficului.

O altă categorie vizată este cea a persoanelor care locuiesc în București, dar nu au mașina trecută pe Capitală din diverse motive.

„Și avem a treia categorie de persoane, cred că este cea mai mare. Sunt cei care locuiesc în București, nu au mașina trecută pe București din diverse motive, pentru că unul dintre motive este că asigurările sunt mai ieftine atunci când nu ai număr de București sau de Ilfov. Dintr-un motiv de calcul al asigurării, ei preferă să-și țină mașinile în altă parte pentru a plăti mai puțin, pentru că în București e o rată mai mare de daune și atunci aceste daune se împart la numărul celor la numărul celor care au mașină înmatriculată în București.

E cumva incorect și vrem să-i convingem pe o parte dintre aceștia să își pună mașinile pe București să plătească și impozit la bugetul local din București, acolo unde, în fapt, aceștia folosesc mașina și locuiesc și să și împartă costul real la asigurare cu cei care avem mașini înmatriculate în București.

Toate aceste lucruri vor scădea din traficul din București. Sigur, nu este o măsură care va reduce la nivelul dorit traficul, dar am în vedere mai multe măsuri care să ajute acest lucru”, a mai declarat Cristian Popescu.

Taxa de circulație ar urma să fie 3,5 euro pentru o zi, 6 euro pentru o săptămână, 9,5 euro pentru o lună și 50 de euro pe an.

